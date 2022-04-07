Pixelied 線上圖檔批次轉換器，支援 PNG、JPG、WEBP、SVG、GIF、AVIF、TIFF…

       

「Pixelied」是一個非常方便的線上圖檔轉換器，不需另外下載軟體直接在網站上就能進行轉檔動作，而且不用註冊登入、完全免費！目前支援 PNG、JPG、WEBP、SVG、GIF、AVIF 以及 TIFF 七種圖檔格式，，

轉出的圖檔還有多一個 BASE64 格式可選擇。

在轉換圖檔時可自由調整畫質的壓縮率，可一次匯入多張圖片同時處理，轉換的速度相當快！轉換完成後也可以直接將所有的圖檔打包下載回來。如果有需要的話，網站也有提供線上的照片編輯工具，有各種的修飾功能、濾鏡、特效等，就算手邊沒有修圖軟體也能輕鬆編輯。有圖檔轉換需求的朋友，可以參考看看。

 
  • 網站名稱：Pixelied
  • 網站網址：https://pixelied.com/convert/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，點擊「Choose Files」即可從電腦中選取要轉換的圖檔，或是直接將要轉換的圖檔拖曳到虛線框中即可進行上傳。



    圖片準備好後，在上方設定要轉換的圖檔格式。



    預設的畫質為 85，可在「Settings」設定為 100 就能在保有原畫質的條件下轉檔。接著點擊「Start Conversion」即可開始轉換。



    完成轉換後，就可以點擊「Download All」打包下載，或是點擊「Download PNG」單張下載，點擊「Edit PNG」則可再進一步使用編輯工具來做調整。

    最後更新：04-07, 2022 下午 3:26

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