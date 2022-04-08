「Free MP3 Downloads」超方便的音樂、影片下載工具，輸入歌曲名稱或連結即可免費下載！

「Free MP3 Downloads」是一個可以輔助下載影片、音樂的線上工具，支援下載以往介紹的類似工具大多都需要先在影音網站上搜尋複製影片連結，才能再進行轉檔下載的動作，，

而這個網站提供搜尋功能，可使用關鍵字搜尋想要的影片，直接就能進行下載，省去來回切換網站的時間。

其可將影片轉為 MP3 格式僅保存音檔，或者也能選擇下載為 MP4 或 m4a、webm 等影音格式，MP3 最高可下載到 320kpbs，MP4 最高解析度則在 1280×720，不過這些都要視影片來源而定。

轉檔的速度很快，完成後直接就能保存到電腦中，另外也可選擇儲存到 Dropbox，如果想將音檔或影片傳到手機或平板上，網站在轉檔後也有提供 QRCode，可使用手機或平板掃描，就能直接將檔案儲存，相當方便哦！

網站名稱：Free MP3 Downloads 網站網址：https://freemp3downloads.online/en17/

網頁畫面：

開啟網頁後，直接在搜尋欄中輸入關鍵字搜尋或是貼上影片連結，按下「Go」後就能開始搜尋。





在搜尋結果中，選擇需要的影片，點擊下方的「Download」即會轉跳到下載頁面。





在下載頁面右側就可以選擇想要下載的格式，選擇想要的音質或畫質後，按下「Convert」。





完成轉檔後，即可點擊「Downlaod」將檔案下載回來，或選擇「Save to Dropbox」，也可點擊「QRCode」使用手機或平板掃描條碼將檔案直接下載到行動裝置中。