「Maze」絢麗夢幻的星空迷宮遊戲，多種形狀設計、多種遊戲模式！

說到迷宮遊戲許多人大概還停留在小時候，拿著筆在紙上走迷宮的印象，而迷宮來到了手機上則多出了很多的可能性，，

不止更有趣也更有挑戰性！「Maze」就是一款以星空為主題的迷宮遊戲，絢麗又夢幻的介面設計，讓玩家在走迷宮時，就像在經歷一場神奇的旅程。

在「Maze」裡設計了許多不同形狀的迷宮，除了一般的方形外，還有三角形、六角形、圓形等，不同形狀的迷宮設計，在視覺上也會帶來更多元的衝擊感！個人覺得六角形是最困難的，路線看起來相當花，走錯一步要再退回找到正確的路線，難度更高。

關卡一關接一關的進行，每過幾關就能拼湊出一個美麗的星座圖案，隨著關卡的進行，還會陸續的解鎖更多特別的遊戲模式，像是限時、限制步數、收集點以及傳送門，為迷宮帶來更多不同的挑戰性，喜歡走迷宮的朋友，可以一起來玩看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Maze 軟體語言：簡體中文,英文 開發人員：Infinity Games 官方網站：https://infinitygames.io/ 軟體性質：免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲會有操作教學，往想要去的方向滑動即可讓亮點移動，預設會自動移到下一個分叉路口停下來，再繼續滑動一路走到終點即可過關。





迷宮的配色、形狀多變，每關都有新的體驗！





完成了一定的關卡就能解鎖隱藏的星座圖。





隨著遊戲的進行會加入更多不同的遊戲模式，「Portals」是傳送門，讓亮點經過傳送門就能瞬間移動。但某些關卡的傳送門也可能是晃子哦！





「Collect Dots」是收集點，必須將迷宮中分散的亮點都收集後，終點才會被啟動。不同的遊戲模式都能讓迷宮更加精采唷！