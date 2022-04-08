「Maze」絢麗夢幻的星空迷宮遊戲，多種形狀設計、多種遊戲模式！

       

說到迷宮遊戲許多人大概還停留在小時候，拿著筆在紙上走迷宮的印象，而迷宮來到了手機上則多出了很多的可能性，，

不止更有趣也更有挑戰性！「Maze」就是一款以星空為主題的迷宮遊戲，絢麗又夢幻的介面設計，讓玩家在走迷宮時，就像在經歷一場神奇的旅程。

在「Maze」裡設計了許多不同形狀的迷宮，除了一般的方形外，還有三角形、六角形、圓形等，不同形狀的迷宮設計，在視覺上也會帶來更多元的衝擊感！個人覺得六角形是最困難的，路線看起來相當花，走錯一步要再退回找到正確的路線，難度更高。

關卡一關接一關的進行，每過幾關就能拼湊出一個美麗的星座圖案，隨著關卡的進行，還會陸續的解鎖更多特別的遊戲模式，像是限時、限制步數、收集點以及傳送門，為迷宮帶來更多不同的挑戰性，喜歡走迷宮的朋友，可以一起來玩看看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Maze
  • 軟體語言：簡體中文,英文
  • 開發人員：Infinity Games
  • 官方網站：https://infinitygames.io/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    初次進入遊戲會有操作教學，往想要去的方向滑動即可讓亮點移動，預設會自動移到下一個分叉路口停下來，再繼續滑動一路走到終點即可過關。



    迷宮的配色、形狀多變，每關都有新的體驗！



    完成了一定的關卡就能解鎖隱藏的星座圖。



    隨著遊戲的進行會加入更多不同的遊戲模式，「Portals」是傳送門，讓亮點經過傳送門就能瞬間移動。但某些關卡的傳送門也可能是晃子哦！



    「Collect Dots」是收集點，必須將迷宮中分散的亮點都收集後，終點才會被啟動。不同的遊戲模式都能讓迷宮更加精采唷！

    最後更新：04-08, 2022 下午 5:14

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。