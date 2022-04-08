Emojical 表情符號貼紙日記，記錄超簡單還可設定執行目標！

       

好習慣的養成與壞習慣的改正都是件不容易的事，但若搭配記錄的話，對於培養習慣多少都會有所幫助。「Emojical」這款 App 就結合了各種的表情符號，，

讓使用者可以輕鬆的透過在日期上貼貼紙，快速記錄來幫助自己持續的培養習慣或改善壞習慣。

「Emojical」裡的表情符號貼紙都可以由使用者自行建立，依照想要記錄的事項選用適合的符號，再加上簡單的文字描述，例如可以用一本書代表閱讀、用一顆球代表運動，也可以用各種不同情緒的表情符號來記錄心情，之後只要點擊對應的貼紙就能進行記錄，十分容易操作。

程式還有提供目標的設定，可以為自己的習慣設定每週或每月的執行次數，比方說一週至少運動 3 次，也可以設立反向的目標，例如每週只能吃 2 次高熱量食物等。達成目標時還會為你慶賀，另外還有統計圖表，可以知道每一個項目當月的執行狀況，透過簡單的記錄，陪伴且輔助使用者逐漸變成一個更好的自己！有興趣的朋友，可以一起來試試看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Emojical
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Vladimir Svidersky
  • 官方網站：https://emojical.app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Emojical」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次進入程式會有一些相關的功能說明可以參考。按下「Got it」即可開始使用。下方有預設一些貼紙，點擊「＋」則可建立更多其它的貼紙。



    使用 Emoji 鍵盤即可輸入想要的貼紙圖案，接著選擇底色、設定名稱，再按下「Done」即可完成建立。



    新增的貼紙就會出現在下方的列表中，如果沒有出現，可點擊左右上角的「←/→」列表即會更新。選擇日期再點擊貼紙就能快速記錄，重覆點擊就能取消記錄。



    由下方切換到「Stickers & Goals」可為習慣設定目標。設定目標名稱並選擇一個或一個以上對應的貼紙，可設立每週或每月目標、正向或負向性質以及目標次數。



    如果想修改或刪除貼紙，一樣在「Stickers & Goals」頁面，點擊上方的貼紙，就可以選擇「Delete Sticker」刪除貼紙，或點入右上角的「Edit」修改內容。



    切換到「Charts」可用圖表的方式來查看各貼紙的使用狀況以及目標的達成狀況。



    當完成目標時，就會顯示如左圖為你慶賀。在「Options」裡還可以開啟每日記錄提醒或是更換不同的貼紙樣式，還有提供備份功能，可匯出/匯入記錄。

    最後更新：04-08, 2022 下午 2:53

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