Healing Pocket 超療癒的迷你口袋世界,裝飾並吸引更多動物朋友來訪吧!

Posted on

「Healing Pocket」是一款超級可愛的治癒系放置遊戲,雖然中文的名稱翻為《治療口袋》或是《治癒口袋》,但其實所有的事情都是在一只皮箱中發生的,不過我們還是忠於原作稱它是口袋好了

在這個口袋中有著一個迷你的世界,種植著多樣的植物還有流水,玩家們要做的就是裝飾它,並吸引各種不同的動物朋友來訪,他們待上一段時間後就會離開,而離開時會留下一些愛心或是星星,然後玩家就可以利用這些禮物將口袋裝飾的更加美麗豐富。

雖然是放置型遊戲,但是如果你能滿足他們想要的願望,例如幫他們拍照、移動到喜歡的設施等,就能獲得額外的愛心獎勵,或是透過達成某些組合任務也能拿到更多的愛心,所以有空閒時不妨就來靜靜的看著他們,既療癒又能賺取愛心,也是蠻不錯的哦!

目前遊戲裡共有 3 種不同的場景,還有多種的背景可以選用,不過基本上都是需要使用愛心或星星來解鎖,所以盡力的裝飾迷你口袋,想辦法吸引更多的動物,才能儲存足夠的愛心來讓遊戲更加有趣唷!想被療癒一下的朋友,快一起來試試吧!

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱:Healing Pocket 軟體語言:繁體中文,英文……等 開發人員:Zzoo 官方網站:https://www.zzoozzoo.net/ 軟體性質:免費軟體 系統支援:iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求:必須連接網路使用 軟體下載 :iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面:

初次進入遊戲需先同意它的 Terms of Service 與 Privacy Policy,按下「Agree all & Continue」再點擊「TOUCH TO START」即可正式進入遊戲





接著這位可愛的小動物就會帶著玩家來一起了解遊戲的操作方式





點擊右下角的「工具」按鈕,再點擊想要裝飾的位置,就可以看到選項,使用愛心來購買裝飾品





接著長按右下角的「動物頭像」按鈕,就能邀請動物朋友來訪,在右上角可以看到動物朋友的容納數量,目前是 5 位,隨著裝飾項目越多,可以造訪的動物朋友就越多





當一段時間後,朋友離去時,就會留下一些禮物給你,然後再利用這些收到的愛心將口袋裝飾的更豐富有趣





有時候在口袋裡的動物朋友會有一些願望,像是拍照或是到指定的設施玩,只要達成他們的願望就能獲得額外的愛心獎勵點擊對話泡泡裡的相機就能幫他拍照,拖曳就能將動物放置到特定的位置





點擊右下角的「迪斯可球」就可以進行迷你遊戲,動物們會在舞台上跳舞,必須找出唯一一個不同動作的動物,一共會進行五回合,全數答對就能獲得 10 顆心答錯一題會扣 2 顆





在左上側的「!」裡可以查看任務,將動物們與設施正確組合的話,就能獲得對應的愛心獎勵





在「相簿」中則可看到目前已經收集到的口袋朋友、專輯以及禮物





在「店鋪」裡則可以看到另外兩個「口袋」主題還有更多的「背景」,需要使用愛心與星星來解鎖,背景的部份也有很多免費的單色背景可以選用哦!