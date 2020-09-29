LINE 推出「虛擬人像」新功能！Q 版替身玩起來！（iPhone, Android）

繼前陣子被 Facebook「虛擬替身」瘋狂洗版之後，LINE 這邊也要來跟一波了！在昨日 LINE 正式推出了「虛擬人像」的新功能，讓大家也可以動手打造自己的 Q 版替身，，

可用來取代頭像或是發佈限時動態，也能在 LINE Camera 中使用。

不過系統需求上有些限制，並不是所有機型都能使用，iOS 的部份支援 iPhone 6s/6s+ 以上機型，且 LINE 版本為 10.16.0 以上；Android 的部份則是支援 Android 6.0 以上，LINE 版本為 10.16.2 以上（不支援部分機型）。如果你不知道自己的手機到底可不可以用，直接跟著下方的步驟來找看看是否有出現「虛擬人像」功能就知道了。

LINE 的 Q 版人像是透過拍照的方式，系統會自動反饋三組推薦的虛擬人像，節省使用者從零開始製作的時間。可再以推薦的人像為基礎來進行各項目的調整，包含髮型、臉、眼睛、眉毛、鼻子、嘴巴，再化個妝、挑件衣服、鞋子與其它配飾，就可以完成一個專屬的虛擬人像了，有興趣的朋友，快來一起試試吧！

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使用方法：

第1步 開啟 LINE 的主頁，點擊自己的暱稱進入個人檔案，在下方就可以看到「虛擬人像」的按鈕。如果確定自己的機型符合，但卻沒有看到按鈕，可先幫 LINE 更新到最新版本。

 

第2步 點擊「建立」後，就可以進行拍照，將臉型對準框框後，按下拍照鈕即可。

 

第3步 等待數秒後，就可以看到三組推薦的虛擬人像。從中選擇一個適合的，可直接按下「收藏」或是再點入「編輯」做調整。

 

第4步 在編輯功能中有很多可以調整的項目，左右滑動上方的人像就可以看到不同角度的效果。

 

第5步 衣服的部份有分連身裝或是另外自行搭配的上衣與下身，還有各種襪子、鞋型與髮飾可選擇，最後再按下右上角的「完成」即可。

 

第6步 完成人像的編輯後，就可以點擊右上角來設定個人圖片。虛擬人像可隨著鏡頭同步使用者的表情，或者也可以套用各種有趣的模版哦！還可製作團體照或是加入可愛的寵物角色。

 

第7步 在右下角點開背景清單，可更換其它的背景圖片，也可以使用自己的照片，或是選擇不要背景，只將自己的大頭更換成虛擬人像的頭來拍照。

 

第8步 拍照後，還可以做簡單的編輯，最後按下「完成」就可以設置為 LINE 的大頭貼了。

 

最後更新：09-29, 2020 下午 2:09

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