「SHAPES」充滿不確定性的旋轉拼圖，你準備好眼花了嗎？（iPhone, Android）

「SHAPES」是一款很靜態的旋轉拼圖遊戲，雖說是拼圖，但與一般我們想像中的不太一樣，，

在這裡要拼的並不是一個有意義的圖案，而是要從四散的碎片中找出隱藏在其中的圖形，只有當你正確的拼出圖形後，才會知道最終的答案。

當碎片越來越多時，燒腦的程度就越高，每個碎片都有 4 個或 6 個不同角度，轉來又轉去，圖形的輪廓就會在旋轉之間逐步顯現，雖然在過程中會覺得有些眼花撩亂，但當你依靠邏輯與想像力找出正確的方向時，那成就感就會油然而升。

遊戲的背景設計看起來就像在太空之中，搭配上舒緩的音樂，玩起來不會有太多的壓力，可以的話別忘了戴上耳機，就可以更沉浸在這優美的遊戲當中唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： SHAPES（旋轉拼圖）

SHAPES（旋轉拼圖） 軟體語言： 英文

英文 開發人員： InfinityGames.io

InfinityGames.io 官方網站： https://infinitygames.io/

https://infinitygames.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，就直接從第 1 關開始，玩法很簡單，不需要文字說明，直接下手就可以了解。點擊兩個六角形的碎片即可旋轉，拼出一個完成的圖形即可過關。

往後的關卡將會越來越複雜，也不再有碎片邊緣虛線可以參考，只能全靠玩家的觀察力與邏輯推理能力來找出正確的圖形。