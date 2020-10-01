「SHAPES」充滿不確定性的旋轉拼圖，你準備好眼花了嗎？（iPhone, Android）
「SHAPES」是一款很靜態的旋轉拼圖遊戲，雖說是拼圖，但與一般我們想像中的不太一樣，，
當碎片越來越多時，燒腦的程度就越高，每個碎片都有 4 個或 6 個不同角度，轉來又轉去，圖形的輪廓就會在旋轉之間逐步顯現，雖然在過程中會覺得有些眼花撩亂，但當你依靠邏輯與想像力找出正確的方向時，那成就感就會油然而升。
遊戲的背景設計看起來就像在太空之中，搭配上舒緩的音樂，玩起來不會有太多的壓力，可以的話別忘了戴上耳機，就可以更沉浸在這優美的遊戲當中唷！
繼續閱讀
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：SHAPES（旋轉拼圖）
- 軟體語言：英文
- 開發人員：InfinityGames.io
- 官方網站：https://infinitygames.io/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
開啟遊戲後，就直接從第 1 關開始，玩法很簡單，不需要文字說明，直接下手就可以了解。點擊兩個六角形的碎片即可旋轉，拼出一個完成的圖形即可過關。
往後的關卡將會越來越複雜，也不再有碎片邊緣虛線可以參考，只能全靠玩家的觀察力與邏輯推理能力來找出正確的圖形。
，
Facebook 留言板