[限時免費] WorldAnimals 學習 11 種語言的動物叫聲（iPhone, iPad）

雖然動物的叫聲在人類的耳朵裡聽起來應該都是一樣的，但在不同的語言對於動物的叫聲卻有不同的詮釋，例如在英語裡，，

狗狗的叫聲是＂woof-woof＂，但我們則是用＂汪汪＂來表現。貓咪的叫聲在日語中是＂nyan nyan＂，法語則是＂miau＂。感覺是不是很有意思呢？

這款限時免費中的「WorldAnimals」就收錄了 11 種語言的 15 種動物叫聲，包含英語、日語、德語、法語、義大利語、韓語、挪威語、瑞典語、西班牙語、俄語與中文，每種動物會提供可愛的手繪圖片，並會依語言的不同戴上各國的經典帽子。

開啟程式後就會隨機顯示動物與語言，可重覆點擊聽叫聲，不過有一個有趣的地方是雖然狐狸本身也有特定的叫聲，但在這款程式中卻刻意用了《The Fox》這聲歌曲中的各種搞笑叫聲來取代，如果想正經一點學習，可以在設定中將狐狸的叫聲選項關閉，就不會跑出來搞笑了。

程式除了有 iOS 版本外，Android 手機的使用者也可以在 Google Play 裡找到「WorldAnimals」，不過就沒有限時免費，售價是 NT$ 33。對各國的動物叫聲狀聲詞感興趣的朋友，可以下載來試試哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：WorldAnimals
  • 軟體語言：簡體中文,英文
  • 開發人員：Vivian Qu
  • 官方網站：https://worldanimalsapp.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「WorldAnimals」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟程式後就會隨機顯示一種動物與語言組合，點擊就可以聽到叫聲，點擊「喇叭」圖示可重覆播放，再點擊畫面任一處即可切換下一種動物叫聲。

 

偶爾會穿插出現各種不同的狐狸叫聲，點擊「來源」就會連結開啟 YouTube 的《The Fox》歌曲影片。

 

點擊左上角的按鈕可進入「設置」，預設全選 11 種語言，你也可以在這邊只勾選幾項想要學習的語言，另外如果不想要有搞笑的狐狸叫聲，就取消下方的「包括＂狐狸的叫聲是怎樣的？＂」選項。

 

最後更新：10-05, 2020 上午 11:22

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