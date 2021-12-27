會不自覺帶著姨母笑玩的「貓和湯」超療癒放置型遊戲

       

想成為貓奴但現實不允許的話，就來玩「貓和湯」吧！在這款超療癒的放置型遊戲裡，有超多可愛的貓咪唷！畫風有些《旅行青蛙》的悠閒感，加上各種療癒的 ASMR 與背景音樂，就算只是開著遊戲聽聲音，也有強力的紓壓效果

在「貓和湯」裡，每隻貓咪都有牠們各自負責的工作，有的煮湯、有的切菜、有的榨果汁、有的要切胡蘿蔔……，而身為管理員的玩家們，就是負責收錢，還有升級各項設施，幫忙釣魚餵食貓咪、打扮貓咪，與貓咪們搞好關係啦！玩法很簡單，雖然一開始會有種不知道在幹嘛的感覺，可是當設施越來越多，森林裡越來越熱鬧、貓咪一隻接一隻的來時，就越讓人玩得愛不釋手了！

森林地圖可以使用兩指來縮放，當拉近畫面只留下少數的設施時，就能清楚聽到這些設施的聲音，切菜的喀答喀答聲、湯滾了的咕嚕咕嚕聲、果汁機的馬達運轉聲等，加上超可愛又不馬虎的動畫，真的超級療癒啊～～～喜歡貓咪的朋友一定要來玩唷！雖然裡頭的貓咪長的有點像老鼠也有點像兔子，但別擔心，牠們絕對都是可愛的貓貓！現在就來擁有吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：貓和湯
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：HIDEA Co.,Ltd
  • 官方網站：https://hideacorp.blogspot.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，就可以看到一隻貓咪在森林中煮著湯。

    這款遊戲並沒有給玩家太多的背景故事，跟著指示玩就對了



    玩法就是煮東西、賣東西賺錢，然後建設更多的設施，煮更多不同的料理、賺更多的錢



    有了新的設施後，就可以召喚一隻新的貓咪



    以此類推，建立更多不同的設施，讓森林越來越熱鬧！若有開啟遊戲時，別忘了點擊下方的料理收集錢幣，若累積太多，讓遊戲自動收集的話，售價可是會被打折的哦！



    將森林地圖縮小時，只會聽到比較多的背景音樂，但若將地圖放大，就可以細聽到每個設施所發出的不同聲音，煮湯、切菜、玩遊戲等，都會有 ASMR 可以聽，搭配可愛的動畫，整個超級療癒！



    在遊戲中還有許多的任務與成就，達成就能獲得相對應的獎勵



    另外，幫各種設施升級也是遊戲中很重要的部份，升級後錢可以賺得更多、更快，也別忘了研究料理的配方，同樣可以提高售價唷！



    當你離開遊戲時，貓咪還是會繼續的賺錢，都會被收集在畫面下方，點擊就能獲取就算沒有經常打開遊戲，遊戲還是會繼續前進的，玩起來沒有壓力，想紓壓時再來就可以啦～

    最後更新：12-27, 2021 下午 5:12

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