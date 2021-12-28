「Ask & Shake」模擬神奇 8 號球占卜小工具

       

在一些國外的電影或影集裡，偶爾可以看到小孩拿著一顆黑色的球，對著球發問一些問題後，，

搖搖球就會獲得一個答案，這顆球就叫做《神奇 8 號球》（Magic 8 ball），概念與答案之書有些類似，不過神奇 8 號球的解答比較少，只有 20 項，其中包含 10 個肯定、5 個否定，剩下的 5 個則是模稜兩可的答案或是會提示使用者再問一次。

而本篇要介紹的「Ask & Shake」就是一款模擬神奇 8 號球的占卜小工具，介面與使用方式都很簡單，先提問一個是非題後，再搖晃手機，此時畫面中黑球的中心就會出現一個答案。當然，會獲得什麼樣的答案就跟擲爻一樣是機率的問題，信者恆信，當做是一個參考也是蠻不錯的。

程式提供多種語言可選擇，有簡體中文、英文、日文、韓文、法文、俄文……等，使用者可自由切換需要的語言。雖然我個人是沒玩過實體的神奇 8 號球，不知道搖起來的手感如何，但總覺得「Ask & Shake」答案出現的動畫效果有一咪咪微妙的頓感，有興趣的朋友可以試試，應該就會知道那是什麼感覺了😏。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Ask & Shake
  • 軟體語言：簡體中文,英文……等
  • 開發人員：Arda Tor
  • 官方網站：https://www.lattapp.com/askshake-en
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，展開上方的語言選單，就可以切換成其它需要的語言。選定語言後，點擊選單左上角的按鈕確定選取。



    接著向球發問一個是非題後，搖晃一下手機，畫面上就會出現一個答案囉！

    最後更新：12-28, 2021 下午 2:49

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