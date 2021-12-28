「Lofly」結合 Lofi 音樂與自然環境音的線上播放器

       

Lofi 音樂是一種可以帶給聽眾放鬆悠閒感的音樂類型，很適合在工作或是讀書時來收聽。「Lofly」這個網站就用 Lofi 音樂與自然環境音做結合，將兩種可以幫助提升專注力的聲音類型合併在一起，，

創造出 1+1 大於 2 的效果。

「Lofly」裡收集了 18 個 Lofi 音樂電台，有各種不同的主題風格可以選擇，像是嘻哈、放鬆、夜間搖籃曲、咖啡店、寶萊塢……等，可任意的切換不同主題或按下隨機按鈕，讓網站給你驚喜。自然環境音的部份有 23 種，有最常聽到的雨聲、閃電、雪、營火、森木、鳥叫，也有一些像是咖啡店、圖書館、辦公室等不同場景的環境音可搭配使用，音量都可以各別調節唷！

如果不知道怎麼搭配比較好，在網站上還有準備放鬆、專注以及提高生產率三種預設的環境音組合，直接點擊就能開始收聽囉！不過環境音的部份有點可惜的地方是沒有做到無斷點的循環播放，像雨聲、風扇聲這種持續型的環境音，就有讓人無法忽略的明顯斷點，也許透過將音量的調小能補足這個問題，大家可以試試看。

 
  • 網站名稱：Lofly
  • 網站網址：https://www.lofly.site/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，在右側畫面任意點擊就可以隨機播放其中一個 Lofi 電台，左上角則有三個預設的環境音組合可以使用，或者也可以在下方的環境音列表中，手動選取加入想要的環境音組合。



    開啟播放電台音樂後，在下方可點擊「Click to Change」展開電台選單，可任意切換到任一個電台。或是點擊「<<」、「>>」也可以依序切換上下一個電台。



    環境音的部份，點選加入後，可在右側調整各別的音量大小，混音的數量沒有限制，可以自由搭配唷！

    最後更新：12-28, 2021 下午 3:45

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