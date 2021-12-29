用手機取代麥克風！「Simple Microphone」可透過藍芽喇叭即時放送！

       

一般生活中需要使用到麥克風的機會大概不是很多，偶爾遇到聚會、會議等場合，需要使用到麥克風時，，

還得特別去租借，如果想省點麻煩與花費又或租借的麥克風數量不足時，人手一支的手機就可以派上用場啦！

「Simple Microphone」是一款可以將手機變成麥克風的工具 App，只要在手機端安裝好此 App，再透過藍芽連接到其它的喇叭裝置，就可以直接將手機當成麥克風使用。操作非常的簡單，而且聲音的傳遞算是蠻即時的，效果很不錯。

與一般的麥克風一樣，附有開關功能，不需使用時，可暫時關閉麥克風，也可調整音量以及增量，讓收音效果更佳。另外，程式也可以當做一般的錄音工具使用，並提供錄音轉文字的服務，但目前僅支援英語、日語及越南語的文字轉錄，有需要的朋友可參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Simple Microphone
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Briswell, Ltd.
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，記得將手機與藍芽喇叭先進行連線，接著將下方的開關切換到「On」就可以開始使用麥克風了。在下方還可以調整麥克風的音量以及增量（Gain），增量的數值越大，越容易收到附近的聲音，調小的話雜音就會比較少，需視現場狀況來做調整唷！



    若要錄音的話，需先按下「REC」再切換到「On」才可開始錄音，所有的錄音檔可在右上角的列表中找到。



    在錄音列表右側，可播放錄音、使用錄音轉文字功能以及查看文字檔內容。錄音轉文字的部份，目前僅支援英語、日語及越南語，轉換後的文字會保存在文字檔中。

    最後更新：12-29, 2021 上午 11:30

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