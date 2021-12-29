「kORi WALk」用軟軟腿逛大街！有點難度的走路遊戲

「kORi WALk」是一款有點搞笑的走路遊戲，玩家需控制一個頭以下都是腿的奇怪生物，透過拖曳拉出小弧線，，

輪流將他的兩隻腳往前拋，他的腳底有神奇的小吸盤，只要能成功觸碰到平台，就會牢牢的吸住，讓你可以鼓足勇氣再踏出另一隻。

每隔幾塊平台就會出現一個旗子點，那就代表你已突破了某個關卡。每個平台中間都會有間隔，有些平台還會飄浮移動，或是出現各種方塊阻礙前進，也會有一些小小的尖刺，如果不小心踏到尖刺或是掉到了水裡，就必須從上一個旗子點重新開始。

乍看之下感覺不是太困難的遊戲，但不知道為什麼，我就是在第 3 關來回卡了五六七八次才順利的跨過，所以個人覺得算是小有難度的遊戲囉！除了基本的模式外，在設定中還有單腳跳以及 Hardcore 模式可以切換玩，有興趣的朋友一起來試試軟腿走路的感覺吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：kORi WALk 軟體語言：英文 開發人員：Korigame Ltd 官方網站：http://www.walk.korigame.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「kORi WALk」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

一開始在畫面右側都會有一個動畫教學，跟著動畫的方式反向拖曳主角的腳，就可以拉出一個弧線，放手後腳就會被拋出去。





成功踏上平台後，就換另一隻腳，以此類推一步步的向前走。





到達有插旗子的平台後，就算是成功過了一關，之後若不小心失敗，也會從最近的一個旗子點開始。





如果不小心踏到水裡去，或是無法碰到任何的平台、踩到尖刺等，就算是失敗囉！









在首頁右上角可點入設定，點擊角色圖示就可以循環切換不同的遊戲模式，無論選哪一種模式，都可以從原本的關卡繼續往前。