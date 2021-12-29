免費下載！「BOOOON! CITY」32 款可愛車車 DIY 紙模型

「BOOOON! CITY」是來自日本一個名為 ASOLABO 親子部落格裡的一個紙模型主題單元，其中收錄了 32 款不同的汽車紙模型樣版，DIY 製作的難度都不會很高，，

使用者只需要將模型樣版印製下來，就可以自己動手剪貼囉！

裡頭每台車車都被賦予了某種特別的角色設定，像是正義感極強的警車、勇敢的消防車、在建築工地很受歡迎的小貨車、溫柔的花車、看起來是冰淇淋車的貓科動物等，每一台車都有可愛的造型與簡介，雖然是日文網頁，但只要網頁翻譯一下，就能更融入車車們的角色啦！

所有的紙模型樣版都可以免費下載，基本上都只需要一張 A4 就能印製，雖然提供免費使用，但仍有些使用條款必須注意，像是不可再分發或使用於商業用途、不可任意印刷、出版等，但由個人製作的作品，可自由發布相關的完成照片，更多詳細的條款內容，可在每個紙模型網頁下方了解，基本上一般個人使用是沒有什麼問題的。

網頁畫面：

開啟網頁後，點擊上方的「BOOOON! CITY」即可切換到汽車紙模型單元。





往下方滑動就可以看到紙模型列表，共有 32 筆。如果看不太懂日文的話，可以使用網頁翻譯功能，就能大概知道每一個紙模型是哪一種類型的車囉！





點入都會有針對每一種車子的介紹與難易度，下方則可預覽紙模型的樣版與成品模樣。點擊「PDF Download」按鈕即可在新分頁開啟 PDF 檔。再往下拉就可以看到完整的「利用規約」囉！









開啟 PDF 檔後，就可以在右上角選擇保存或是直接列印。