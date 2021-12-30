出國必備！「數位新冠病毒健康證明」申請好簡單，超過 60 國可用！

       

隨著疫情發展到現在，許多人都被關得有些受不了了吧！無論是蠢蠢欲動想出國旅遊又或有公務、念書的需求，還是必須得出國，，

目前最基本的保護就是完成疫苗的施打囉！近日歐盟宣布我國正式加入「歐盟數位新冠證明」系統，只要持有「數位新冠病毒健康證明」就能加快通關的速度。

現在只要到「數位新冠病毒健康證明」申請網站上，幾個步驟就能完成申請並立即取得證明，統計至 2021/12/22 止除了 27 個歐盟會員國、33 個非歐盟會員國外，美國也已公開接受旅客持歐盟數位新冠證明供入境查驗，國際航空運輸協會(IATA)的數位新冠證明也與之互通，所以持我國數位證明於國際旅行己不限上述的60國。

接下來就來看看如何申請吧！

 
  • 網站名稱：數位新冠病毒健康證明申請
  • 網站網址：https://dvc.mohw.gov.tw/vapa/apply/Index.init.ctr
    •  

    使用方法：

    第1步 開啟網站後，點擊「申請」。



    第2步 有三種身分驗證方式可選擇，以下以一般登入做示範。一般登入只需要準備健保卡號與護照號碼就可以登入，不需使用讀卡機。接著點入「身分驗證」。



    第3步 填入身分證號、健保卡號、護照號碼，並輸入圖形驗證碼後，按下「執行身分驗證」。



    第4步 勾選「疫苗接種數位證明」，然後填入生日後按「下一步」。



    第5步 按下疫苗接種數位證明的「申請」按鈕。



    第6步 就可以看到個人的「數位新冠病毒健康證明」囉！點擊上方的「下載/列印 數位證明」就可以保存 PDF 檔。如果家裡沒有印表機，也可在右上角取得 7-11 或全家便利商店的列印碼，就可以拿產出的 QR Code 至超商列印使用。

    最後更新：12-30, 2021 上午 11:29

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