「QRToon」加入卡通頭像，讓你的 QR Code 變得超吸睛！

QR Code 被大量的運用在我們的日常生活常中，無論是廣告傳單、商品外觀、名片、海報等，到處都可以看到它的蹤跡，，

雖然 QR Code 最主要的功能就是讓人們可以更容易取得需要的資訊，但為了讓它可以更容易被注意到，在外觀上也有越來越多的造型設計，例如可以加入 Logo 圖或其它的圖案，在條碼的結構圖塊上，也有更多的形狀可以選用。

而本篇想要介紹給大家的「QRToon」是一個可在 QR Code 中間加入卡通頭像的 QR Code 產生器，你只需要準備好一個 QR Code 或是輸入要製成 QR Code 的網址，再加上一張有清楚頭像的照片，3 步驟就能完成。

在電腦或手機、平板上都可以使用，可透過行動裝置的鏡頭來掃描取得 QR Code 的內容或是上傳手邊已存在的 QR Code 圖片，也可手動輸入網址，接著選用一張含有頭像的照片後，「QRToon」就會自動將照片轉換為卡通頭像並組合成一個風格超級 Q 的 QR Code，可直接保存為 1080×1080 的 png 圖檔，無論是要放置在網頁上或是印製在印刷品上都很不錯唷！

網頁本身的 QR Code 產生器只提供輸入網址內容，若需要放入更多的資訊，可先使用其它像是「IOI QR Code 產生器」，先做好一個 QR Code 再利用「QRToon」加入卡通頭像就可以囉！有興趣的朋友可以試試。

操作畫面：

QR Code 的內容有三種輸入方式，掃描已存在的 QR Code、上傳 QR Code 圖檔或是手動輸入要生成 QR Code 的網址。若使用掃描或上傳圖檔，就可以放入網址以外的資訊（如右圖），接著按下「NEXT」。





按下「SELECT PHOTO」選擇一張含有頭像的照片，然後稍待數秒鐘，就可以看到加入卡通頭像的 QR Code 囉！按下「DOWNLOAD」即可將其下載保存。





目前只有一種卡通樣式，未來應該還會有更多的選擇唷！另外因為好奇所以也試了動物的照片，答案是不行！僅可識別人類的頭像，希望之後也可以支援啊～放上狗狗或貓貓的圖片，可愛度一定更高！