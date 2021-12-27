Hexatar 六邊形紙雕風頭像產生器

「Hexatar」是一個風格極為強烈的頭像產生器，以六邊形為主軸，製作出來的虛擬頭像看起來都有稜有角的，，

相當特別！雖然無法像某些擬真的頭像產生器，做出與真人相似的頭像，不過它提供的選項也十分多元，還是可以試著加入一些個人的特色唷！

提供男女生兩種製作模版，除了五官、髮型、衣服上的變化外，也可以加上帽子、眼鏡等配件，在背景的部份也有許多顏色與花紋可選擇，操作很簡單，而且完全免費，製作完成可儲存 512×512 的 png 圖檔。

另外也有提供隨機生成的功能，可以幫助選擇障礙的朋友們快速獲得一個特別的頭像，不過在嘗試隨機產生女性頭像的過程中，不知道為什麼一直覺得看到很多會計小姐的感覺，有興趣的朋友，一起來試試吧！

下面這些就是會計小姐們～🤣

操作畫面：

開啟網頁後，先選擇要製作的頭像性別。





接著就可以看到基本的模版，使用下方的裝扮選項，就可以一一的將頭像變成自己想要的樣子囉！第一個項目中包含臉型、嘴型、鼻子以及耳朵，每一個都有很多的造型可以選擇，在臉型下方別忘了還可以設定膚色哦！















第二個項目要來選擇眼睛以及眉毛，同樣都可以設定想要的顏色。









再來是髮型與鬍子的部份。









然後就可以選擇衣服、帽子以及眼鏡造型。











最後，再選擇背景花紋與顏色。





全部都完成後，點擊最右側的按鈕，然後按下「DOWNLOAD」再按下「SAVE TO DEVICE」即可將頭像保存下來囉！









如果想要使用隨機功能，可點擊右側數來第三個按鈕，再按下「YES」就能隨機獲得一個頭像。右側第二個按鈕則可重新開始。