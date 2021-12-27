Hexatar 六邊形紙雕風頭像產生器

       

「Hexatar」是一個風格極為強烈的頭像產生器，以六邊形為主軸，製作出來的虛擬頭像看起來都有稜有角的，，

相當特別！雖然無法像某些擬真的頭像產生器，做出與真人相似的頭像，不過它提供的選項也十分多元，還是可以試著加入一些個人的特色唷！

提供男女生兩種製作模版，除了五官、髮型、衣服上的變化外，也可以加上帽子、眼鏡等配件，在背景的部份也有許多顏色與花紋可選擇，操作很簡單，而且完全免費，製作完成可儲存 512×512 的 png 圖檔。

另外也有提供隨機生成的功能，可以幫助選擇障礙的朋友們快速獲得一個特別的頭像，不過在嘗試隨機產生女性頭像的過程中，不知道為什麼一直覺得看到很多會計小姐的感覺，有興趣的朋友，一起來試試吧！

下面這些就是會計小姐們～🤣

 
  • 網站名稱：Hexatar
  • 網站網址：http://www.hexatar.com/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，先選擇要製作的頭像性別。



    接著就可以看到基本的模版，使用下方的裝扮選項，就可以一一的將頭像變成自己想要的樣子囉！第一個項目中包含臉型、嘴型、鼻子以及耳朵，每一個都有很多的造型可以選擇，在臉型下方別忘了還可以設定膚色哦！



    第二個項目要來選擇眼睛以及眉毛，同樣都可以設定想要的顏色。



    再來是髮型與鬍子的部份。



    然後就可以選擇衣服、帽子以及眼鏡造型。



    最後，再選擇背景花紋與顏色。



    全部都完成後，點擊最右側的按鈕，然後按下「DOWNLOAD」再按下「SAVE TO DEVICE」即可將頭像保存下來囉！



    如果想要使用隨機功能，可點擊右側數來第三個按鈕，再按下「YES」就能隨機獲得一個頭像。右側第二個按鈕則可重新開始。

    最後更新：12-27, 2021 下午 12:15

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。