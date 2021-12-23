「Escape Game: Ho Ho Ho!」聖誕節逃脫遊戲，幫累翻的聖誕老公公準備禮物！
聖誕節就要來臨了，但聖誕老公公似乎忘了準備三份禮物，為了不讓那三位小朋友失望，，
「Escape Game: Ho Ho Ho!」是由 Jammsworks 這間來自日本的遊戲開發商所推出的聖誕節主題逃脫遊戲，他們所設計的逃脫類遊戲品質都相當不錯，推薦喜歡此類遊戲的朋友下載來玩哦！
而這款遊戲整個場景與謎題、線索的設計都圍繞在聖誕節的氣氛之中，搭配著聖誕音樂，玩起來特別有過節的感覺。在這次的遊戲裡，玩家需要幫聖誕老公公將缺少的三份禮物找出來，並且修補、包裝好，放到禮物袋當中，讓所有的小朋友都能收到令人期待的聖誕禮物。
整體的難度適中，線索與謎題的聯想並不會相距太遠，而且還有提供筆記功能，可以將找到的各種線索都先記錄起來，減少來回翻查的次數，就算真的卡關不知道下一步該怎麼走，也可以透過觀看廣告來取得提示唷！
成功逃脫主線遊戲後，還有紅利關卡等著玩家，雖然是在同一個場景當中，但會加入新的謎題與線索，讓玩家可以在熟悉的場景中二次挑戰，找出各種隱藏的物品，再度體驗解謎的樂趣！
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：Escape Game: Ho Ho Ho! 軟體語言：繁體中文,簡體中文 開發人員：Jammsworks Inc. 官方網站：http://jammsworks.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
初次開啟遊戲可選擇要使用的介面語言，接著就可以點入場景。
如果從來沒玩過逃脫遊戲的話，可以按下「✓」看看如何進行。老手們就按下「✗」直接進入遊戲吧！
在正式開始前，還有一些前導的小故事，可以看看順便了解一下整個故事的背景。接著還會有一些簡單的功能介紹，包含筆記以及提示的使用等。
遊戲在一間房子中進行，有多個不同的場景畫面，四處都藏著線索與謎題，找到的道具及物品會被擺放在上方。從螢幕右端向左滑就可以叫出筆記，可手寫或使用鍵盤輸入。
如果需要提示，可點入左上角的選單找到「提示」，不過需網路連線才可能看廣告取得哦！
在遊戲中還有兩個迷你小遊戲，部份道具也需要挑戰小遊戲才可取得。
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當成功通關後，再次回到遊戲就可以啟動「紅利關卡」，再次挑戰各種有趣的謎題！