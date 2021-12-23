「Escape Game: Ho Ho Ho!」聖誕節逃脫遊戲，幫累翻的聖誕老公公準備禮物！

聖誕節就要來臨了，但聖誕老公公似乎忘了準備三份禮物，為了不讓那三位小朋友失望，，

玩家們當然就要來幫已經累翻呼呼入睡的聖誕老公公將這三份缺少的禮物準備好！

「Escape Game: Ho Ho Ho!」是由 Jammsworks 這間來自日本的遊戲開發商所推出的聖誕節主題逃脫遊戲，他們所設計的逃脫類遊戲品質都相當不錯，推薦喜歡此類遊戲的朋友下載來玩哦！

而這款遊戲整個場景與謎題、線索的設計都圍繞在聖誕節的氣氛之中，搭配著聖誕音樂，玩起來特別有過節的感覺。在這次的遊戲裡，玩家需要幫聖誕老公公將缺少的三份禮物找出來，並且修補、包裝好，放到禮物袋當中，讓所有的小朋友都能收到令人期待的聖誕禮物。

整體的難度適中，線索與謎題的聯想並不會相距太遠，而且還有提供筆記功能，可以將找到的各種線索都先記錄起來，減少來回翻查的次數，就算真的卡關不知道下一步該怎麼走，也可以透過觀看廣告來取得提示唷！

成功逃脫主線遊戲後，還有紅利關卡等著玩家，雖然是在同一個場景當中，但會加入新的謎題與線索，讓玩家可以在熟悉的場景中二次挑戰，找出各種隱藏的物品，再度體驗解謎的樂趣！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Escape Game: Ho Ho Ho! 軟體語言：繁體中文,簡體中文 開發人員：Jammsworks Inc. 官方網站：http://jammsworks.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲可選擇要使用的介面語言，接著就可以點入場景。





如果從來沒玩過逃脫遊戲的話，可以按下「✓」看看如何進行。老手們就按下「✗」直接進入遊戲吧！





在正式開始前，還有一些前導的小故事，可以看看順便了解一下整個故事的背景。接著還會有一些簡單的功能介紹，包含筆記以及提示的使用等。





遊戲在一間房子中進行，有多個不同的場景畫面，四處都藏著線索與謎題，找到的道具及物品會被擺放在上方。從螢幕右端向左滑就可以叫出筆記，可手寫或使用鍵盤輸入。





如果需要提示，可點入左上角的選單找到「提示」，不過需網路連線才可能看廣告取得哦！





在遊戲中還有兩個迷你小遊戲，部份道具也需要挑戰小遊戲才可取得。





當成功通關後，再次回到遊戲就可以啟動「紅利關卡」，再次挑戰各種有趣的謎題！