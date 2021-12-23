[限時免費] Time’s Up! Timer 小朋友一看就懂的可視化計時器

當小朋友在還沒有時間概念的時期，說再多的等一下、再等幾分鐘就怎樣又怎樣的話都是沒有意義的，這時候只要把「Time’s Up! Timer」拿出來，，

一切就解決了……吧！不能解決的話，絕對不是計時器的問題。🤣

「Time’s Up! Timer」是一款可視化的計時器，將小朋友難以理解的時間，變成了圖像與色塊，利用圖像漸漸顯現或色塊逐步變少的方式來代表時間的經過，有多種不同的呈現方式，包含像素化、拼圖、笑臉，其中也有一般的計時器錶面可選擇，大人小孩都能使用。

圖像的部份，程式有內建幾張可愛動物、插圖可選用，也可以從相簿中選用其它更多小朋友喜歡的照片、圖片來做為錶面，可以更吸引他們的注意力。另外還有多種色彩鮮明的色塊可搭配使用以及十多種的鈴聲可選擇唷！

透過 iCloud 可在 iPhone、iPad、Mac 以及 Apple TV 之間同步計時器，支援 AirPlay 及 tvOS 可將計時器放置到電視螢幕上，讓小朋友更容易隨時看見計時器上的變化，提供給大家參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Time’s Up! Timer 軟體語言：英文 開發人員：Overdesigned, LLC 官方網站：https://overdesigned.net/timesup/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 14.5 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Time’s Up! Timer」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式就可以看到一個預設的笑臉計時器，先點入來試試吧！拖動計時器外圍的「小白點」就可以調整需要的時間。





按下「▶」即可啟動，時間到時就會響鈴通知。





點開左下角的選單，可以選擇不同的鈴聲。右下角的「APPEARANCE」則可以修改計時器的外觀。





有 5 種不同的風格可選擇，若選擇圖像類，可在下方選用不同的圖案，或是點擊「CHOOSE PHOTO」從相簿選取其它的照片或圖片。