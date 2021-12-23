「Greety」用 YouTube 影片製作獨一無二的聖誕卡片

       

不知道你有沒有寄送聖誕節賀卡的習慣，這年頭如果可以收到親手寫的卡片肯定相當珍貴！不過畢竟已經是數位科技的年代，大部份的人還是習慣透過傳訊息來表達心意，，

如果想要再更特別一點，可以來試試「Greety」來傳送一張包含影片的聖誕卡片。

「Greety」其實只是一個組合的工具，主要的祝福影片大家還是要自己先拍好並上傳到 YouTube 上，影片的權限設為公開或是不公開都可以，但就是不能設為私人，接著到網站上來，輸入你與接收者的名字或暱稱，加上 YouTube 影片的網址，它就能生成一個專屬的連結。

將該連結傳送給接收者，他們就可以在網頁上收到一張有署名的立體賀卡，開啟即可看到影片內容。雖然這樣做好像有點多此一舉，但多這一步卻可以讓對方有拆禮物的感覺，其實也是蠻有趣的囉！大家可以試試看。（點這裡來看看影片賀卡範例）

如果不太會拍影片的話，也可以利用像「Christmas Face Dance yourself」或「聖誕舞蹈」、 「唱自己」這樣趣味影片製作工具，簡單放入自己或小孩、寵物的頭像，就能快速製作一部歡樂的聖誕跳舞影片囉！

 
  • 網站名稱：Greety
  • 網站網址：https://greety.co/
    •  

    使用方法：

    開啟網頁後，點擊「Creat christmas card」按鈕。



    接著就可以輸入自己的名字、接收者的名字，然後貼上事先已錄製並上傳到 YouTube 的影片連結，再按下「Preview Card」就可以預覽賀卡的效果。



    收到的人只要打開網址，就可以看到自己的名字與你的名字，點擊中間的立體賀卡，就能看到影片內容囉！

    最後更新：12-23, 2021 上午 11:58

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