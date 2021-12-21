出張臉拍個動感的聖誕節祝賀影片！「Christmas Face Dance yourself」操作超簡單！

聖誕節如果覺得發張貼圖、做張賀卡的祝福力道還不夠，不如就用「Christmas Face Dance yourself」製作一部搞笑的聖誕跳舞影片吧！

「Christmas Face Dance yourself」是一個聖誕精靈影片製作工具，操作超級無敵簡單，，

你只需要出張臉就可以了！它提供了 10 個不同的場景造型，並搭配多首不同的聖誕歌曲，可選擇單人表演或雙人共舞，還有男女生角色可選擇。

使用相機拍照或從相簿中擷取照片裡的頭像就能輕鬆化身為影片中的小精靈，甚至還提供有 4 種不同的臉型模版，圓臉、方臉或是雞蛋臉都可以找到適用的頭像模版來使用。選好喜歡的場景與歌曲後，就能進行預覽並將影片直接分享出去，也可以保留在相簿中方便後續使用唷！

除了使用自己的頭像外，運用小孩或寵物的頭像來製作，會更有趣味感！有興趣的朋友來試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Christmas Face Dance yourself 軟體語言：英文 開發人員：Maria Amparo Ricos 官方網站：https://mamparoricosapps.blogspot.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Christmas Face Dance yourself」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，點擊「Get started」，在上方選擇要單人或雙人模式，再決定要使用的角色性別。





接著點擊頭像的位置，進入 FACES 清單，因為初次使用所以先點擊「+」來新增頭像。





可選擇拍照或由相簿中選取照片，接著就可以使用兩指縮放調整頭像的大小與位置。上方有 4 種臉型可以選擇。









頭像最多可儲存 4 個，點選就可以使用到角色上。完成角色的設定後，點擊右上角的「>」。





接著就可以單擊預覽場景與歌曲，每個場景都搭配有不同的歌曲以及舞蹈動作。





再次點擊所選場景就可以進入全螢幕預覽，影片播完後，就可以選擇要儲存或是分享。