運氣與腦力各佔 50%！「Sea Battle」海戰棋猜謎遊戲

不知道大家有沒有玩過海戰棋，它是一種策略型的猜謎遊戲，兩位玩家在各自 10×10 的棋盤上佈置自己手上所有的戰艦位置後，，

就開始輪流進攻，先找出對手所有的戰艦就能獲勝。

「Sea Battle」就是這樣一款經典的海戰棋遊戲，可單人挑戰 AI 玩家，也可以與家人朋友在單機進行對戰，與一般同類型遊戲會同時顯示兩個棋盤的方式不同，它的遊戲畫面只會顯示輪到進攻的一方，所以雙人遊戲時，只需要將手機輪流使用即可。

遊戲開始時，先將我方大大小小的戰艦位置安排好後，就可以準備開始對戰，若運氣好一發即中，可進行連續攻擊，直到沒成功擊中，攻擊權才會再回到另一方手上。玩法很簡單，不過玩海戰棋就像人生一樣，要神也要人，運氣與腦力大概各佔 50%，很容易接連拿下對手的戰艦，但自己也可能兵敗如山倒，實在是很有趣啊！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Sea Battle 軟體語言：繁體中文,英文 開發人員：PUZZLE GAMES FACTORY 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sea Battle」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，可選擇單人或雙人模式，接著就可以開始放置自己的戰艦位置，共有六艘。





拖曳即可移動，點擊船艦上的藍色按鈕可改變方向。擺好後，按下「確認」。





接著戰爭就展開了！由玩家先進行攻擊，點擊想要猜測的位置，如果沒猜中就會換 AI 玩家，此時畫面上會顯示你的戰艦位置，若被擊中，上方會顯示擊中的是哪一種船型，很可能就會被連續攻擊！





當對方沒擊中時，攻擊權就會再回到玩家身上。若幸運擊中，同樣可再繼續進攻，依上方的提示，可以大概猜測船艦可能的擺放方向與位置，進行連續攻擊。





就這樣來來回回的輪流攻擊，看誰先將對方的戰艦通通擊落就贏囉！





若是雙人對戰，就是在同一支手機上，分別設置自己的戰艦位置，然後一樣開始輪流攻擊。