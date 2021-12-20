每天一句正能量～「每日格言」給足你勇往直前的力量！

       

比起像心靈雞湯的文字，似乎毒湯類型的負能量文字可以更打中現代人的心，說得怎麼好像有些 M 傾向的感覺 😆。不過如果正向的文字對你來說是更有幫助的，，

不妨可以下載「每日格言」這款 App，每天都會帶給你一句正能量的文字，給足你勇往直前的力量哦！

「每日格言」的介面很簡約，有多款的背景圖片及字體可以選用，不過它沒有提供桌面 Widget 功能，無法在桌面隨時觀看，必須點開主程式才能閱讀是比較可惜的地方。如果一句正能量文字還無法對抗大腦裡的負能量，只要左右滑動就能看到更多，總有一句話可以真正觸動到你。

遇上喜歡的句子，可以將它加入收藏，往後空閒時就能再打開來反覆咀嚼，也可以將它透過分享功能傳遞出去，讓朋友們也能從中獲得更多勇氣唷！當然，千萬不要傳得太頻繁，否則可能會飄出一種長輩圖的味道。有興趣的朋友，參考看看囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：每日格言
  • 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文
  • 開發人員：HuaTao Jiang
  • 官方網站：https://www.cigamtech.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「每日格言」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    初次開啟會有簡單的介紹。



    正式進入程式後，就可以看到每日格言了，向左滑動還有更多可以看。每天打開都會是不同的格言，遇上喜歡的就點擊「❤」加入收藏，也可以透過「分享」功能傳給朋友哦！



    點擊下方中間的「油漆刷」可進入主題，可選擇不同的背景、字體以及文字顏色，不過免費版的選擇性較少。



    點入左下角的「❤」，就能看到所有收藏的句子囉！

    最後更新：12-20, 2021 下午 12:44

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