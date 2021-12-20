用照片做卡片！「Christmas Deco」聖誕節照片裝飾工具

溫馨快樂的聖誕節就要來臨，大家的心情是不是也跟著 Chill 嗨嗨呢！週末趴踢跑起來，但還是別忘了與人保持防疫的安全距離哦！說到節日不免俗的要與親朋好友們互相祝賀一番，，

除了發動可愛的貼圖攻擊外，也可以利用「Christmas Deco」來製作一張聖誕照片賀卡！

「Christmas Deco」是一款蠻不錯的聖誕節照片裝飾工具，全功能可免費使用，有數十款的卡片背景可選擇，懶一點的朋友可以直接選一張聖誕氣息濃厚的背景圖，加上照片就可以直接發出，喜歡自己動手佈置的朋友，程式裡也有圖案比較單純甚至單色的背景可選擇，再貼上各式各樣的聖誕貼圖、藝術文字標語，一張充滿個人風格的聖誕賀卡就誕生啦～

照片的部份還有提供一些特別的濾鏡，可以讓照片看起來更有冬天的感覺。另外，也可以使用文字工具，為每一個對象寫下專屬的祝福，讓祝福的傳遞更多一分心意唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Christmas Deco 軟體語言：英文 開發人員：Pavaha Lab 官方網站：http://letapps.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Christmas Deco」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，可選擇要拍照或是從相簿選取照片，接著可進行簡單的裁切。





挑選一張喜歡的背景圖吧！有充滿聖誕氣氛的，也有背景比較單純的。













接著還可以使用濾鏡改變照片的色調風格，貼上各種應景的可愛貼圖。





還有許多漂亮的文字標語，點擊文字標語左下角的按鈕還可以改變它的顏色哦！





最後可加上一些其它想說的話，有多種英文字體可以選擇。





完成後，點擊右上角的「✓」即可保存，並可進一步選擇分享。





它雖然說保存到相簿了，不過實際上我在相簿裡是沒找到，但可在「My Creation」裡找到並重覆分享哦！