超可愛又動感的「2048 Beat」！多重任務、關卡機制，跟著音樂搖起來！

2048 是超級無敵經典的一種遊戲類型，雖然在早年已經被各種梗玩透了，不過「2048 Beat」是我最近才接觸到的，，

它加入了強烈的音樂節奏，並搭配多種不同的可愛動物角色，讓整個遊戲玩起來相當動感而且引人入勝。

基本的玩法當然是不變的，一樣需要透過滑動來合併遊戲盤上的數字，但「2048 Beat」除了有一般的無限模式外，還有關卡模式可以挑戰，每個關卡都有指定的過關目標，並增添了更多趣味元素，像是會將數字綑綁起來的「藤蔓」、必須透過合併才能消除的「草叢」與「瓷磚」等，都能讓 2048 玩起來更有新鮮感。

在這款遊戲中，原本單調的數字磚全都化身為各種不同的動物，每隻動物都代表著不種不同的節奏，當多種不同的動物同時出現在遊戲盤上時，音樂就會越來越熱鬧！另外，遊戲每天都會給玩家特定的任務，而在無限模式裡更可透過收集特定動物節拍組成的音樂來獲得更多的獎勵唷！玩法超級有趣，喜歡 2048 或是音樂類遊戲的朋友，可以來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：2048 Beat 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Zplay / WENEE 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，可選擇玩經典的無限模式或是關卡模式。這邊就先來看看經典模式吧！共有 3 種不同的遊戲盤尺寸，不過必須在 4×4 中組合出 2048 才能向下解鎖。





如果從來沒玩過 2048 的朋友，也不用擔心，遊戲裡也會有詳盡的教學。玩過的朋友就可以直接點擊「跳過」囉！





完成教學就會正式放手讓玩家自己嘗試，仔細聽，每一隻新的動物出現時，音樂都會有一點小小的改變，牠們都會發出獨特的聲音與節奏，就像一個樂團。





除了每天會有一些小任務外，收集特定的音樂節奏也可以獲得獎勵。





點擊圖案就能看到其中所需要的動物組合內容，還可以試聽唷！雖然聽了幫助也不大就是了。





關卡模式的話，有非常多的關卡等著玩家來挑戰。每個關卡都會有指定的過關目標，需在移動步數內達成才可過關。





最基本的就是要求合併出特定的數字（動物）或達成指定分數，有些則需要玩家清除畫面中的草叢、瓷磚等。在關卡模式裡也會加入更多有趣的元素哦！