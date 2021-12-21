「Give Me 3 Minutes」適合國小～高中學生的學習小遊戲，中英打、單字、成語、國語生字…

       

在初接觸到電腦的時候，除了要練習滑鼠怎麼操縱使用外，打字輸入也是一件必須花時間學習與練習的，，

「Give Me 3 Minutes」這個網站上就提供了 12 款不同的小遊戲，可以讓學生們或初學電腦的朋友們，透過簡單的 3 分鐘小遊戲來更熟悉滑鼠的操作以及鍵盤的使用。

滑鼠操作練習的部份，使用簡單的「賓果大挑戰」遊戲來進行，有注音及英文大小寫字母可選擇，國小低年級的學生還可以順便練習認識注音與字母。中文打字的部份則有基本的注音鍵盤練習以及國小生字、國小語詞、成語 3 種遊戲內容，所有題目出現的生字、語詞、成語都還會附上解說，在練習打字的過程中，也能達到複習的效果！

再來英文打字的部份，除了一樣有基本的字母鍵盤位置練習外，還有國小英文、國中學測、高中英文以及英語檢定 4 種打字遊戲可進行練習，相同的概念，也是要讓大家一邊練習打字，一邊複習單字囉！裡頭都有多種不同的程度等級可以選擇，不用怕太簡單或太困難，大家都能找到適合自己的題目來練習。

最後，還有一個針對數字鍵盤的練習，那就是「九九乘法」，不要看數字鍵盤好像很簡單，也是需要常使用才可以不用看也能按得對哦！當然也超適合國小剛學習九九乘法的小朋友來玩，想必乘法也可以突飛猛進的！以上提供給大家參考囉！

 
  • 網站名稱：Give Me 3 Minutes
  • 網站網址：https://worldofkeyboards.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後可看到一些簡單的小介紹，往下拉就可以看到各種的遊戲列表。



    雖然有很多種類型，不過進行方式都蠻類似的。



    以「高中英文篇」為例，在左上側就可以選擇想要練習的內容級數，上方也可以選擇要練習、測驗還是聽打。選定後，按下「START」。



    每回合練習時間都是 3 分鐘，英文的部份會念出發音，顯示中文翻譯，在下方的格子中拼出單字後，按下 Enter。拼對即可進行下一題，拼錯則需重拼到對為止。



    當時間結束後，就會公佈你的成績，若想保留自己的分數，可選擇「註冊」。無論是在學學生或社會人士都可以簡單的進行註冊。之後只需要輸入自己的編號與密碼就能保留成績。



    在「個人成績榜」中，就能查看自己所有的練習成績囉！

    最後更新：12-21, 2021 下午 4:13

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