Adobe Color 輸入關鍵字探索更多的配色可能！

       

「Adobe Color」是一個專為設計者準備的調色盤工具，你可以利用網站上的色輪或使用圖片、照片來建立調色盤，套用包含三元群、補色、分割補色、複合等多種不同的色彩調和規則，，

創造一組最命中的配色組合！

不過本篇要特別介紹的是網站的「探索」單元，在這裡可以透過各種的關鍵字來找尋相關的配色組合，可以輸入特定顏色、情境、節日、情緒……等，它都能盡力的找出各種配色的可能，讓你在靈感枯竭時，能從中抓住一線生機。

提供的配色來源包含色彩主題、創意專案以及 Stock 相片，找到喜歡的配色組合就可以直接下載為 JPEG 保存，或著是新增到個人的「資料庫」中，方便日後取用。不過無論是要下載 JPEG 或存到資料庫裡，都需要註冊登入 Adobe 的帳號才能使用。當然，如果懶得註冊，直接螢幕截圖也是一個方法囉！有配色需求的朋友，可以參考看看。

 
  • 網站名稱：Adobe Color
  • 網站網址：https://color.adobe.com/zh/explore
    •  

    網頁畫面：

    打開「Adobe Color」的「探索」單元，就可以直接在上方的搜尋欄中輸入任何的關鍵字，尋找相關的配色組合。若想試試手動調色功能，可在上方切換到「建立」。



    輸入關鍵字後就可以找到許多相關的配色，有單純的色彩組合，也有從照片或是其它的設計專案中取色的。



    展開右上角的「檢視」選單，就可以篩選特定的來源。



    找到喜歡的配色組合，就可以選擇要下載為 JPEG 或是新增至資料庫。



    不過會需要先進行註冊登入的動作，才可以保存配色組合哦！



    儲存下來的 JPEG 檔就像下面這張圖，實際尺寸還蠻大的，包含色塊與色碼，可以直接取用。

    最後更新：12-22, 2021 上午 11:28

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