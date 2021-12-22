[限時免費] Cards! 創新的卡牌冒險解謎遊戲

「Cards!」是一款玩法很特別的冒險解謎遊戲，沒有華麗的場景，也沒有精緻的角色設定，所有的冒險故事都在一張一張的卡牌上進行，玩家透過翻牌來推進劇情的發展，並在過程中選用各種功能牌來決定後續主角的命運

搭配上場景音效，就算劇情只在一張張靜態的卡牌上呈現，也有足夠的吸引力讓人沉浸在其中。

目前共有 8 個關卡，不過玩家只有 3 顆 ❤ 可使用，每失誤一次會扣除一顆，當 ❤ 用完時，就必須從該關卡的開頭重新挑戰，不過每回都有機會可以選用一張特殊卡片，在適當的時機或許就能派上用場救你一命啦！

整個遊戲沒有太多的文字說明，基本上就是靠玩家自己對卡牌圖片的理解，老實說，有時候還真不知道自己怎麼過關的，反正失敗了就是再嘗試其它的方法，試著試著總有一天會過關的！創新的玩法，還蠻有趣的，好奇的朋友可以趁限時免費一起來玩看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Cards! 軟體語言：英文 開發人員：TheCodingMonkeys 官方網站：https://codingmonkeys.de/box/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.2 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Cards!」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

遊戲畫面：

一開啟遊戲，會先有幾張教學，將下方的卡牌向上滑動就能翻牌推動劇情





接著隨著劇情的發展，就會需要玩家做出一些決擇





或許每個人對劇情的解讀不同，但目標絕對是相同的，那就是要確保主角的安全





一旦選擇錯誤，就會讓主角失去 ❤，當 3 顆 ❤ 都用完時，就必須重頭開始挑戰





每回重新挑戰，都會讓玩家選一個特殊道具卡，在適當的時機，就能發揮保護的作用啦！





當重新挑戰時，可以選擇跳過某些已看過的劇情，加快遊戲的進度每關都會有新的挑戰，雖然有時候不容易理解，但從每一次的失敗當中，都可以累積經驗幫助過關唷！