用可愛寵物、人物頭像自製聖誕動態賀卡，唱歌、跳舞樣樣來（iPhone, Android）

聖誕節即將到來除了準備參加派對、聚餐、玩玩交換禮物外不免俗的也要跟親朋好友傳張貼圖、賀卡相互祝賀一下才有過節的氣氛，

但好像傳來傳去都是那幾張今年想不想來點不同的呢？

讓家裡可愛的毛小孩、小朋友或自己本人擔任賀卡中的要角唱歌、跳舞各種表演樣樣來讓好友們眼睛為之一亮吧！

本篇要介紹兩款動態賀卡 App一款是純跳舞的「聖誕舞蹈」它可以放入 2 個頭像有 7 種不同的場景可選擇每個場景搭配的音樂與舞蹈動作都不同。另一款是可以開口唱歌的「唱自己」最多可放入 5 個頭像只要對準嘴巴的部份所有的角色就都能順利的開口唱歌囉！這款有 6 個場景一樣每個場景的歌曲也皆不同。製作完成後可預覽覺得不錯的話就可以儲存或是直接傳送給親朋好友一起欣賞囉！

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純跳舞版

唱歌版



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 聖誕舞蹈 / 唱自己

聖誕舞蹈 / 唱自己 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Pablex Apps 3D Studio

Pablex Apps 3D Studio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：

聖誕舞蹈：iPhone 版本、Android 版本

唱自己：iPhone 版本 、 Android 版本

「聖誕舞蹈」製作方式：

第1步 開啟程式後點擊「START」再分別點擊兩個人偶臉上的「＋」將自己的頭像加入。

第2步 可由下方選擇拍照或從相簿選取照片。選入照片後可斜拉縮放大小、拖曳調整位置然後點擊右上角的「＞」再設定好另一個頭像。

第3步 設定好頭像後點擊上方的「DANCE」就可以選擇喜歡的場景。

第4步 選擇場景後就可以預覽效果。覺得不錯的話即可選擇儲存或分享。若不喜歡這個場景所搭配的音樂也可以再點擊左上角的「＜」返回上一步選擇其它的場景。

「唱自己」製作方式：

第1步 開啟程式後點擊「Start」。

第2步 點擊小人偶臉上的「＋」就可以新增頭像最多可設定 5 個頭像。沒設定的人偶就不會出現在影片中。

第3步 一樣可以拍照或從相簿選取照片。

第4步 這邊要特別注意在擷取頭像的時候嘴巴要對準下方的參考線這樣唱起歌來才會比較真實唷！

第5步 頭像放置完成後點擊右上角的「→」選擇場景。

第6步 每個場景搭配的歌曲都不同。

第7步 點選場景就可以預覽影片內容看完即可選擇要儲存或分享不喜歡的話再返回重選即可。