「BlockuDoku」簡單就能激起挑戰慾的方塊消除遊戲（iPhone, Android）

「BlockuDoku」是一款很常見的方塊消除遊戲這類型遊戲通常都以九宮格為基底組合成 9×9 的遊戲板，

玩家需將各種形狀的方塊排入可以填滿一行或一列即可消除不過這款遊戲有個不同的地方除了填滿一整行或列可消除外填滿一個方形九宮格也可以消除。

因為這個小變化讓這遊戲的難度稍微降低了一些相對的每回合遊戲玩家就有更多可以獲得高分的機會玩起來更令人著迷！除了基本的藍白配色主題外喜歡木質系的玩家也可以選擇經典木塊主題在視覺上有更佳的舒適感。

遊戲每次會給出三個方塊需全數排入才會再給下一組新方塊若有方塊無法被排入遊戲就會結束並記錄得分遊戲沒有時間限制所以可以好好的思考每一個方塊要擺放的位置避免造成方塊散佈切分了整塊遊戲板當出現大方塊時才有位置可以排入。這是一個完全與自己比賽的遊戲想辦法挑戰自己的最高分吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：BlockuDoku
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Easybrain
  • 官方網站：https://easybrain.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

初次進入遊戲會有教學將下方的方塊拖曳到遊戲板中連成一橫線或一直線都可以消除。

 

填滿一個方形九宮格也可以消除。

 

完成教學後點擊「新遊戲」就可以開始玩了。

 

排入方塊時若有可消除的部份會以淡藍色提示一次消除兩個以上的區域可獲得 Combo 加分。

 

有排不下的方塊時也會在下方以淡藍色提示若無法使用其它的方塊製造出更多的擺放空間遊戲就會結束。

 

在遊戲時點擊右上角的「調色盤」可切換不同的顏色主題。

 

最後更新：12-18, 2019 上午 11:21

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