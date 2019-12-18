「日用品學習卡」不只英文，還可以學到日、韓、西、德文！（Android）

「日用品學習卡」是幫助學習語言的圖卡 App程式中收錄了 40 種日常生活中會見到的各種物品並以中英文對照的方式，

讓使用者進行學習。每張圖卡上都會有可愛的插圖、英文、中文還可視需求加入注音或拼音任何年齡層都適用。

而除了英文之外程式也支援日本語、西班牙文、韓文與德文的學習附有真人發音可以練習跟讀也可切換手寫模式在圖卡上進行練寫。當學習覺得疲累時還可以玩玩圖卡中旳拼圖遊戲轉換一下心情唷！

程式另外也有提供「測驗」的功能會以外文出題讓使用者從四張圖卡中選出正確的答案出題時會同時提供字詞與發音若想要更進階挑戰還可將字詞隱藏起來訓練自己的聽力哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 日用品學習卡

日用品學習卡 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： KidsEdu studio

KidsEdu studio 官方網站： http://app.appstar.url.tw/app_pages/apps_cards.html

http://app.appstar.url.tw/app_pages/apps_cards.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上版本

Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「日用品學習卡」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 點入「開始」可選擇要使用「一般」或「解謎」模式。一般模式會將所有圖卡都開放練習；而解謎模式的圖卡則會是影子狀態學習過的圖卡才會顯示彩圖。

第2步 「一般模式」的圖卡會直接顯示圖案在上方可切換想要學習的語言以及是否需要注音、拼音或都不需要。在下方則可點擊聽取發音或是玩拼圖遊戲。

第3步 點擊左上角的「筆」可開啟手寫模式可直接在圖卡上寫字「調色盤」可變換筆色與筆粗。

第4步 若選擇「解謎模式」一開始只會看到影子聽取發音後會顯示灰階圖片玩過拼圖遊戲後才會顯示彩圖。拼圖遊戲有五種難度最簡單的只有兩片左右滑動切換就能完成拼圖。

第5步 「測驗」會以外文字詞為題目並提供發音從下方圖卡中選出正確的答案即可過關。

第6步 點擊「？」可將字詞隱藏只聽發音來選擇答案。在上方可切換練習其它語言唷！