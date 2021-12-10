虛擬跳繩、足球、呼拉圈！有「Jumpr」在哪裡都能一起動起來！

       

跳繩在眾多的運動項目中已經算是門檻很低的一項活動，需要的空間不用很大、使用的跳繩道具不僅便宜也很容易購得，不過想要隨時隨地都能靠跳繩來運動還是有些限制的，，

畢竟很少人會隨身攜帶，而且也不是任何場合都能方便使用。

如果你真的很喜歡跳繩，不妨就下載「Jumpr」來使用吧！它是一款虛擬跳繩 App，運用手機的前鏡頭就能識別人體動作，不需要很大的空間就能進行跳繩運動，除了會有真實的跳繩甩動音效外，還會在畫面上顯示一條綠色的虛擬跳繩，看起來就像真的握著一條跳繩在運動一樣，相當有趣！

在開始運動前，可設定當次的運動目標，可選擇以跳動的次數、運動的時間或是食物的卡路里來做為運動目標，在運動結束後，就會顯示該回合的鍛練成果，並會顯示消耗的卡路里大約等於哪種食物的熱量，比起只知道卡路里數，用食物來呈現讓人感覺更帶勁！

程式支援 iOS 與 Android 兩種版本，目前 Android 版本只提供跳繩運動，iOS 版本則還可以踢足球、搖呼拉圈以及讓虛擬朋友幫你搖跳繩三種不同的挑戰，可以體驗更多不同的樂趣唷！喜歡跳繩的朋友，一起來試試吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Jumpr
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Ting-Wei Liu / TakumaLee
  • 官方網站：https://www.facebook.com/jumprpage
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.1 以上 / Android 7.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    以下畫面以 iPhone 為例。初次使用，若想體驗看看，可點擊下方的「Skip」，體驗跳繩的項目。若想保留運動的記錄，就可以選擇使用 FB、Google 或 Apple 帳號登入，登入後就可以看到 4 種運動項目。



    選擇「Jump Rope」可設定要運動的次數、運動的時間或消耗的卡路里數。



    接著依照畫面上的指示，將手機擺放在地面靠牆，然後按下「Start」。



    如果擺放的角度不對的話，會出現下方的畫面，調整角度讓綠色的箭頭移至中心點就會是最完美的角度囉！



    接著就可以開始跳繩，畫面上還會有跳綠色的虛擬跳繩，相當擬真哦！運動結束後，就可以看到該回合運動的成果。



    在下方還可以看到排行榜以及自己的運動記錄哦！

    最後更新：12-10, 2021 下午 4:36

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。