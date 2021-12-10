虛擬跳繩、足球、呼拉圈！有「Jumpr」在哪裡都能一起動起來！

跳繩在眾多的運動項目中已經算是門檻很低的一項活動，需要的空間不用很大、使用的跳繩道具不僅便宜也很容易購得，不過想要隨時隨地都能靠跳繩來運動還是有些限制的，，

畢竟很少人會隨身攜帶，而且也不是任何場合都能方便使用。

如果你真的很喜歡跳繩，不妨就下載「Jumpr」來使用吧！它是一款虛擬跳繩 App，運用手機的前鏡頭就能識別人體動作，不需要很大的空間就能進行跳繩運動，除了會有真實的跳繩甩動音效外，還會在畫面上顯示一條綠色的虛擬跳繩，看起來就像真的握著一條跳繩在運動一樣，相當有趣！

在開始運動前，可設定當次的運動目標，可選擇以跳動的次數、運動的時間或是食物的卡路里來做為運動目標，在運動結束後，就會顯示該回合的鍛練成果，並會顯示消耗的卡路里大約等於哪種食物的熱量，比起只知道卡路里數，用食物來呈現讓人感覺更帶勁！

程式支援 iOS 與 Android 兩種版本，目前 Android 版本只提供跳繩運動，iOS 版本則還可以踢足球、搖呼拉圈以及讓虛擬朋友幫你搖跳繩三種不同的挑戰，可以體驗更多不同的樂趣唷！喜歡跳繩的朋友，一起來試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Jumpr 軟體語言：英文 開發人員：Ting-Wei Liu / TakumaLee 官方網站：https://www.facebook.com/jumprpage 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.1 以上 / Android 7.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

以下畫面以 iPhone 為例。初次使用，若想體驗看看，可點擊下方的「Skip」，體驗跳繩的項目。若想保留運動的記錄，就可以選擇使用 FB、Google 或 Apple 帳號登入，登入後就可以看到 4 種運動項目。





選擇「Jump Rope」可設定要運動的次數、運動的時間或消耗的卡路里數。









接著依照畫面上的指示，將手機擺放在地面靠牆，然後按下「Start」。





如果擺放的角度不對的話，會出現下方的畫面，調整角度讓綠色的箭頭移至中心點就會是最完美的角度囉！





接著就可以開始跳繩，畫面上還會有跳綠色的虛擬跳繩，相當擬真哦！運動結束後，就可以看到該回合運動的成果。





在下方還可以看到排行榜以及自己的運動記錄哦！