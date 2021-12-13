「Let it snow!」讓瀏覽器下起雪來！聖誕節氣氛滿點！

下週就要迎來一年一度的聖誕節了，想要讓生活周邊有更多過節的氣氛又不想佈置太多的裝飾物嗎？那麼除了可以將手機桌布更換一下外，還可以在瀏覽器裝上「Let it snow!」讓它下起雪來！

「Let it snow!」是 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，，

安裝後就可以在任何的網頁中立即飄起片片的雪花，雪花落下的速度很剛好，緩緩的、慢慢的，看著很舒壓，還會隨著滑鼠的移動改變飄落的方向，最後小小的雪花會落在螢幕下方，積著數秒之後就會消失，不用擔心會影響使用。

想暫時停止下雪時，只要在工具列點擊「Let it snow!」圖示並取消勾選，再重新整理網頁就能讓雪停止，同樣的步驟可讓雪再重新飄起。搭配聖誕歌曲音樂就能體驗到滿滿的聖誕節氣氛囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Let it snow! 軟體版本：1.0.3 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：66.13KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

操作畫面：

在下載頁面點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





接著開啟任何的網頁就可以看到從畫面頂端飄落的雪花，會積在畫面底部，數秒後即會消失。移動滑鼠還可以看到雪花跟著一起改變飄動的方向，算是為生活添加了一點小小的樂趣。





若想暫時停止下雪，只要在工具列上點擊圖示，取消「Let is snow!」的勾選，再重新整理網頁就能停止囉！再次勾選「Let is snow!」並重新整理網頁即可讓網頁再次下起雪來。