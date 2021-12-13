免安裝！Google Chrome 瀏覽器內建截圖工具，這樣打開就能用！

在電腦上想要將畫面截圖有非常多的工具可以使用，直接按下鍵盤上的「Print Screen」鍵，使用 Windows 內建的「剪取工具」，或者也有其它更多功能的截圖工具可以選擇安裝，不過你知道嗎？其實 Google Chrome 裡也隱藏著截圖的功能哦！

不過它還是實驗性的功能，需另外手動啟用，啟用後就可以在網址列右側的「分享」選單中看到「螢幕截圖」功能，可直接用來擷取畫面中所需的範圍，除了會自動加入剪貼簿外，也可以下載為 PNG 圖檔，無需另外安裝其它的截圖工具，相當方便哦！

只是目前還不支援網頁長截圖，若有長截圖的需求，可以參考之前介紹過的瀏覽器擴充功能「Fireshot」、「GoFullPage」、「一鍵全頁截圖」或是輸入網址就能截圖的線上工具「Full Page Screen Capture」、「Screenshot Guru」接下來就來看看要怎麼將這個隱藏的截圖功能打開吧！

操作方式：

首先，在網址列輸入「chrome://flags/」後，按下 Enter 鍵開啟 Google Chrome 的實驗性功能設定畫面。





接著在上方的搜尋欄中輸入「Desktop」，找到「Desktop Screenshots」、「Desktop Saring Hub in App Menu」以及「Desktop Sharing Hub in Omnibox」三個選項，並將其右側的「Default」都改成「Enabled」





接著點擊右下角的「Relaunch」重開瀏覽器





之後需要截圖時，就可以展開網址列右側的「分享」選單，點擊「螢幕截圖」





此時瀏覽器畫面會呈現反灰狀態，使用滑鼠圈選出要截圖的範圍後，就會自動複製到剪貼簿中，也可以選擇將圖片直接「下載」保存