「GoFullPage」一鍵網頁長截圖，可存成 PDF、PNG、JPG 檔（Google Chrome 擴充套件）

想要擷取網頁的長截圖有很多方法及工具可以選擇，本篇就要再來介紹給大家一款 Google Chrome 瀏覽器的擴充套件──「GoFullPage」。

「GoFullPage」的使用方式非常的簡單，不需要其它額外的動作，，

只需要一鍵就能完整擷取當前網頁，而且還可以選擇要保存為 PDF 檔或是 PNG、JPG 圖檔，將擷取出的圖檔直接從網頁拖曳到電腦桌面也可以快速存為 PNG 檔。就算沒有馬上保存，所有擷取過的檔案也都會被自動儲存在擴充功能的頁面中，可以之後再取出使用。

如果需要再進行圖檔的裁切、標示等後製編輯動作，「GoFullPage」也有提供付費的 Premium 版本，就可以繪製一些箭頭、圖形，也有許多表情貼圖可以使用，還可以針對截圖做裁剪、加上網頁網址或是背景底圖等，有需要的朋友可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： GoFullPage

GoFullPage 軟體版本： 7.4

7.4 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.08MiB

2.08MiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」後，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





第2步 安裝完成後會跳出如下圖的頁面教學說明，如果下載後沒有在工具列上看到「GoFullPage」的圖示，就需點開工具列的「拼圖」圖示，找到「GoFullPage」後，點擊其右側的「圖釘」，將它釘選到工具列上。





第3步 只後需要網頁長截圖的時候，只要點擊工具列上的「GoFullPage」圖示，就可以自動進行長截圖。





第4步 在截圖時，畫面上方會出現一個處理進度的小視窗，當上方的小精靈吃到最後一顆豆子時，就會完成截圖。





第5步 截圖後會在新分頁中顯示，使用右上角的按鈕就可以保存為 PDF 或 PNG 圖檔。「Edit」有更多的編輯功能，不過此為付費服務。





第6步 編輯功能中包含各種圖形的繪製、表情貼圖，還可以裁切、加上網址或是背景底圖等，可免費試用功能，但無法保存編輯後的圖檔。點擊「Sign up to Export」就會顯示付費的相關資訊了。













第7步 點擊右上角的「齒輪」即可進入設定，這邊可調整預設的圖檔格式，預設為 PNG 可切換為 JPG。下方還可以針對 PDF 的部份調整所需的尺寸。





第8步 點擊「文檔」按鈕即可看到之前已擷取過的網頁截圖紀錄，點擊可再次展開截圖。