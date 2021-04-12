「GoFullPage」一鍵網頁長截圖，可存成 PDF、PNG、JPG 檔（Google Chrome 擴充套件）
想要擷取網頁的長截圖有很多方法及工具可以選擇，本篇就要再來介紹給大家一款 Google Chrome 瀏覽器的擴充套件──「GoFullPage」。
「GoFullPage」的使用方式非常的簡單，不需要其它額外的動作，，
如果需要再進行圖檔的裁切、標示等後製編輯動作，「GoFullPage」也有提供付費的 Premium 版本，就可以繪製一些箭頭、圖形，也有許多表情貼圖可以使用，還可以針對截圖做裁剪、加上網頁網址或是背景底圖等，有需要的朋友可以參考看看。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：GoFullPage
- 軟體版本：7.4
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：2.08MiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」後，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 安裝完成後會跳出如下圖的頁面教學說明，如果下載後沒有在工具列上看到「GoFullPage」的圖示，就需點開工具列的「拼圖」圖示，找到「GoFullPage」後，點擊其右側的「圖釘」，將它釘選到工具列上。
第3步 只後需要網頁長截圖的時候，只要點擊工具列上的「GoFullPage」圖示，就可以自動進行長截圖。
第4步 在截圖時，畫面上方會出現一個處理進度的小視窗，當上方的小精靈吃到最後一顆豆子時，就會完成截圖。
第5步 截圖後會在新分頁中顯示，使用右上角的按鈕就可以保存為 PDF 或 PNG 圖檔。「Edit」有更多的編輯功能，不過此為付費服務。
第6步 編輯功能中包含各種圖形的繪製、表情貼圖，還可以裁切、加上網址或是背景底圖等，可免費試用功能，但無法保存編輯後的圖檔。點擊「Sign up to Export」就會顯示付費的相關資訊了。
第7步 點擊右上角的「齒輪」即可進入設定，這邊可調整預設的圖檔格式，預設為 PNG 可切換為 JPG。下方還可以針對 PDF 的部份調整所需的尺寸。
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第8步 點擊「文檔」按鈕即可看到之前已擷取過的網頁截圖紀錄，點擊可再次展開截圖。