難度拿～麼高！「Guroku」邏輯益智遊戲（iPhone, iPad）

「Guroku」是一款難度有點高的邏輯益智遊戲，總共只有 100 個關卡，雖然不算多，，

但是如果每一關都想拿到 3 顆星的話，真的需要花點時間研究最短路徑！遊戲的玩法是要移動彩色的方塊，將其移動到相同顏色的圓點上即可過關。

不過每回滑動方塊都必須碰到牆壁或是障礙才會停止，想要移動到指定的位置是沒有那麼簡單的事，尤其還有步數限制的狀況下，難度就更高了哦！每個關卡的遊戲盤都有不同的排列變化，方塊的顏色與數量也不同，有時還會加入其它的障礙方塊可以搭配使用，有些甚至還限制只能往某個方向移動。

玩法簡單不過卡關的機會很高，但別擔心，開發者已經將所有關卡的最佳解法都製作成影片並上傳到 YouTube 上，只要有需要，隨時都可以拿到答案，不用自己到網路上四處求解，也算是相當貼心了！如果你對自己邏輯解謎的能力很有自信的話，就來試試看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Guroku 軟體語言：英文 開發人員：MMXIX.CZ s.r.o. 官方網站：http://mmxix.cz/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.3 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Guroku」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次進入遊戲會先進行教學。跟著小手將方塊向右滑動，方塊會在碰到牆壁後才停下來，接著再向上滑動就可以移動到同色的圓點處即可過關。





根據使用的步數會給予分數及星等，在上方可以看到自己步數的使用狀況。過關後，點擊下方的「▶」即可進入下一關。





有些關卡中會出現障礙方塊，沒有任何標示的就是可以自由移動的，若像右圖的方塊上有標示方向箭頭的，就只能在指定的方向上移動。這些障礙方塊都可以用來幫助過關哦！





如果真的想不出最佳的過關方法，可點擊右上角的「齒輪」，再點選「STUCK?」就可以連結開啟 YouTube 上的解答囉！