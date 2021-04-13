「World Clock Time Widget」可放置桌面的時區查詢工具（iPhone, iPad）

如果在跨國公司工作需與國外的同事或客戶聯絡，或是有親朋好友分佈在世界各個不同的國家，一定會需要使用世界時鐘來查看不同地區的時間，，

這樣才能避免在不適當的時間與對方聯繫。

「World Clock Time Widget」是一款十分好用的世界時鐘小工具，可以將多個不同的時區以小工具模式放置在桌面上，或是加入通知中心的小工具列表中，不需解鎖螢幕就能查看。

桌面小工具的部份提供多種不同的樣式，包含模擬時鐘、數字時鐘外，也可選用垂直排列並加上時間條的方式來呈現，可更快速選出大家都適合聯絡的時間。除此之外，還會用不同的顏色來標示出各時區的時間狀態，例如用黑色代表夜晚、綠色是正常的上班時間，黃色則是接近上班或下班的時段，讓使用者一眼就能了解。

在主程式新增時區後，可自由的更改時區的名稱，比方說可以改成家人朋友的名字，或是用客戶的公司名稱來命名等，在使用上就更容易辨識了。經常需要查看世界時鐘的朋友，可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：World Clock Time Widget 軟體語言：英文 開發人員：Lasmit TLB Ltd 官方網站：https://www.world-time.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「World Clock Time Widget」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，點擊右上角的「+」即可新增需要的國家城巿。





將需要的國家城巿都新增後，就可以在列表中查看。前方的顏色就代表該時區目前的時間狀態。在時區上向左滑可以選擇編輯名稱。





可以用家人朋友的名字來命名，或是合作夥伴的公司名稱等，就可以更容易辨識囉！





點擊左上角的「Edit」可以調整時區的排序。





點入左下角的「齒輪」可進入設定，這邊可將時鐘切換為數字時鐘，也可以調整時制、加入秒數、日期或是變更主題等功能。不過有大部份功能都是屬於 Premium 版本才能使用的哦！





在桌面上長按進入「編輯模式」後，點擊左上角的「＋」就可以找到「World Clock」的小工具。





小工具的樣式有很多可以選擇，有單純顯示時間的，也有加入時間條的、橫向排列以及模擬時鐘等。









加入桌面後就可以方便隨時查看囉！另外也可以將小工具加入通知中心的小工具列表中，這樣不用解鎖也可以查看，不過這邊的小工具樣式就比較少，只可切換數字時鐘與模擬時鐘，但會用黑與白來呈現時段。