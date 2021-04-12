別悶了！跟著「Take A Walk」到世界各地散步去

經過了一年多的時間，全世界因為疫情所造成各種生活上的不便，相信大家都逐漸的習慣了，，

不過習慣歸習慣，無法出國到處趴趴走的那鬱悶心情，肯定還是壓在心裡，讓人有些喘不過氣吧！

來！先別悶了！打開「Take A Walk」跟著攝影者的鏡頭一起到世界各地散步去吧！在網站中收集了全球 20 個國家的散步影片，你可以自由的選擇想要去到的國家，也可以決定是要欣賞它們的白天還是夜晚，甚至還能選擇要體驗晴天、雨天還是下雪的景色，當然也可以接受網站給你的隨機驚喜。

選定後，就可以開始切換成全螢幕來播放影片，搭配上現場的環境音，就能一起身歷其境，在網路上來場有趣的小旅行囉！

網站名稱：Take A Walk 網站網址：https://takeawalk.to/

網站畫面：

打開網站後，就會隨機被帶到一個國家城巿，點擊畫面中心的「▶」就可以開始散步。





在左下角可以看到自己正在哪個國家城巿中散步。右側則可以選擇靜音、切換成全螢幕或是移動這部影片的 YouTube 頻道上。





在左上角可以自訂想要散步的國家、時段以及天氣，選定後按下「Take A Walk」，就可以立即切換過去囉！











可以隨心所欲的欣賞各個城巿不同時段、天氣的景色。在工作或念書時，打開來當做環境音來聽也很不錯哦！