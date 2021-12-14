「紙牌接龍：每日挑戰」每天都有 9 個不同難度的牌局等你來挑戰！

一般玩的紙牌接龍遊戲，每回挑戰大多都是隨機挑選的牌局，如果遇到怎麼玩都解不開的牌組，，

大不了就是再換一局玩，不過在「紙牌接龍：每日挑戰」這款遊戲中，每天都只會給玩家 9 組牌，這一整天就只能玩這 9 局，卡關的話，也沒有其它的牌局可以任意換，必須嘗試再嘗試，直到成功過關才能取得所有的獎牌。

這 9 個牌組的難度都不太一樣，有些每次可翻一張牌，有些則每次必須翻三張牌，有的還不給提示機會得完全靠自己來解題，每完成一局可獲得一頂皇冠，完成 3 局可拿到銅牌，完成 6 局是銀牌，9 局全部挑戰成功，當然就可以取得金牌啦！

在遊戲中會統計玩家的遊戲紀錄，包含成功挑戰的局數、成功的百分比、最快的過關時間以及最少的移動次數，還有單局拿到的最高分。另外也會記錄前 10 場的最佳紀錄，累積的皇冠數還可以與眾玩家們拼比排名哦！因為遊戲的設計有局數的限制，比較不會有玩到停不下來的問題，喜歡紙牌接龍又怕玩到忘記時間的話，可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：紙牌接龍：每日挑戰 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Queens Solitaire Game 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「紙牌接龍：每日挑戰」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

初次進入會有簡單的介紹，按下「x」即可關閉。





每天都有 9 組牌局可以挑戰，當月份過去的天數可補挑戰，之後的則是日期到才能玩。按下「開始」就可以選擇要挑戰的牌局。其中有 3 局是需要看廣告解鎖的，不過離線玩的話，只要按下「解鎖」再按下「是」，不用看廣告也可解開。





玩法就如同一般的紙牌接龍，點擊牌可自動移動，當牌組差不多解開時，還可點擊「自動收牌」省去操作的時間。





過關時也會有動畫，最後就能看到本局的表現囉！





每局都有提供無限的「撤消」可使用，在有「提示」的牌局，也同樣可以無限使用哦！想打掉重來的話，點擊「牌局」就可以選擇「重玩本局」，或者也可以回到牌局列表先玩玩別的局換換手氣。





依完成的局數可獲得金、銀、銅牌。在下方還可以查看排行榜與成就列表。









點入右上角的設置選單，下方可查看玩家的遊戲統計資訊，還有最佳分數的記錄。