「icon-icons」可商用的主題圖標免費下載！提供 SVG、PNG、ICO、ICNS 格式

「icon-icons」是一個專門提供免費圖標的素材網站，選擇相當多，包含各式各樣不同的主題，，

節慶、科技、教育、生活、工業、醫療、飲食、家居、社交媒體、電子、卡通、商業、美容、頭像、動物……等，在網站上都有相當細緻的分類可以選用。

另外，也可以使用圖標的設計風格來做篩選，像是 3D 立體、平面、線條、手繪風格等，方便使用者尋找與本身設計類型風格相符的圖標，當然也可以直接使用關鍵字搜尋更精準的找到所需的圖標素材。

網站裡所提供的圖標完全免費，個人或是商業用途皆可，可自由的運用在各種的網路項目、應用程序、雜誌、海報、廣告設計或任何其他目的，並提供 png、ico、icns 及 svg 格式可下載，無需註冊入直接就能使用。不過下載時需特別注意相關的授權說明，有些是 CC BY 4.0 在使用時就需標註來源唷！

網站畫面：

在網頁上方就可以直接使用關鍵字來搜尋，首頁下方也有提供一些獨家、最新等圖標包可參考。





在左上角可展開「Categories」分類目錄，或是「Styles」用圖標的設計風格來篩選。









點入主題包就可以瀏覽所有的圖標，將滑鼠懸停在上方的「License」就能了解相關的授權使用說明。





找到想要的圖標後，就可以選擇需要的格式、尺寸，點擊「Download」按鈕就能將檔案下載回來使用囉！