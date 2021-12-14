「90s CAM」拍立得風格照片編輯器，多款復古濾鏡、底片造型可選擇！

       

「90s CAM」是一個可以將任何照片變成拍立得風格的照片編輯器，支援透過相機拍照或是直接選用相簿中的照片皆可。使用的方式超級簡單，只需要輕點幾下就能獲得一張風格獨特的拍立得照片。

選入照片後會自動套用基本款的白色底片造型相框，，

還有從十多款的免費復古濾鏡可選擇，並能透過對比、飽和度及亮度的調整，讓看起來照片更有作舊感。在底片相框的部份，免費版本也有許多不同造型可供挑選，除了白色與黑色等純色相框，還有幾款復古花紋設計可選擇唷！

最後可再加上一句簡短的文字，中英文皆可，不過字體就沒有開放讓使用者自選，英文的部份是仿手寫字體，中文的話就只有一般常見的預設字體囉！完成之後就可以保存到相簿中或直接分享出去。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：90s CAM
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：LJ Williams
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「90s CAM」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後就可以選擇要拍照或從相簿中選取照片。選入照片後，可使用裁切工具將照片裁切為方形。



    接著就可以使用左下角的工具，加入各種復古的濾鏡。



    進一步調整對比、飽和度以及亮度，並有許多不同顏色、花紋設計的相框。



    最後點擊右下角的「筆」就可以輸入想要呈現的文字。英文會套用仿手寫的字體，中文就只有常見的預設字體可使用。文字顏色則會依相框底色深淺自動切換。



    全部都完成後，點擊右上角的圖示，就可以「Save Image」保存到相簿中或選擇其它的分享方式將照片傳送出去。

    最後更新：12-14, 2021 下午 4:21

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