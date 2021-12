Posted on



[趣味測驗]「What Do You See First?」用第一眼的感覺測出你的個性!

相信大家都曾經做過許多的心理測驗,想要透過這些測驗來更加了解自己,本篇就要介紹一個有趣的個性圖像測驗「What Do You See First?」,, 可透過受測者看到圖片第一眼的感覺來判斷其個性。 可透過受測者看到圖片第一眼的感覺來判斷其個性。 這個測驗包含兩個階段,每個階段都會有 15 張的圖片,每張圖片中都會藏著至少 2 個以上不同的東西,受測者需選出第一眼看到圖片時最先看到的東西,依序完成 15 張圖片後,就能看到關於個性的描述文字。 當然這類型的個性測驗、心理測驗都會有結果僅供參考勿太認真對待之類的警語,不過個人覺得這個測驗的結果感覺還蠻準確的,而且蠻有趣的,想多了解自己的朋友,可以一起來測看看。 ▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱:What Do You See First? 軟體語言:英文 開發人員:DH3 Games Ltd 官方網站:http://dh3games.com/ 軟體性質:免費軟體 系統支援:iOS 10.0 以上 網路需求:不需網路即可使用 軟體下載 :在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「What Do You See First」即可下載安裝,或「按這裡」透過 iTunes 安裝。 操作畫面: 開啟程式後,按下「TAKE TEST」就可以看到一張圖,下方則會有一些選項,選出第一眼所看到的東西後,點擊「→」再進行下一張圖。



建議大家在切換下一張圖片時,可以先閉上眼,避免先看到了選項而影響判斷。15 張圖片都做完後,就可以看到測試的結果。點擊「TRY QUIZ 2」就可以再進行第二階段的測試囉!操作方式都是一樣的。 ,