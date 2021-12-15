[趣味測驗]「What Do You See First?」用第一眼的感覺測出你的個性！

相信大家都曾經做過許多的心理測驗，想要透過這些測驗來更加了解自己，本篇就要介紹一個有趣的個性圖像測驗「What Do You See First?」，，

可透過受測者看到圖片第一眼的感覺來判斷其個性。

這個測驗包含兩個階段，每個階段都會有 15 張的圖片，每張圖片中都會藏著至少 2 個以上不同的東西，受測者需選出第一眼看到圖片時最先看到的東西，依序完成 15 張圖片後，就能看到關於個性的描述文字。

當然這類型的個性測驗、心理測驗都會有結果僅供參考勿太認真對待之類的警語，不過個人覺得這個測驗的結果感覺還蠻準確的，而且蠻有趣的，想多了解自己的朋友，可以一起來測看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：What Do You See First? 軟體語言：英文 開發人員：DH3 Games Ltd 官方網站：http://dh3games.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「What Do You See First」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，按下「TAKE TEST」就可以看到一張圖，下方則會有一些選項，選出第一眼所看到的東西後，點擊「→」再進行下一張圖。





建議大家在切換下一張圖片時，可以先閉上眼，避免先看到了選項而影響判斷。15 張圖片都做完後，就可以看到測試的結果。點擊「TRY QUIZ 2」就可以再進行第二階段的測試囉！操作方式都是一樣的。