選色遇到瓶頸？「Random Color」隨機產生顏色，還可一鍵複製所有色碼！

在做設計時難免都會遇到選色方面的困難，如果遲遲無法決定應該使用什麼樣的顏色，腦袋裡就是一片空白，，

一點靈感都沒有，就來「Random Color」試試吧！

「Random Color」是一個很簡單的顏色產生器，每回打開網站都會給你一個隨機的色彩，當前的顏色如果看起來沒 fu 也沒關係，只要按個鈕就能隨機再產生一個，如果剛好就是合口味的色彩，也可以直接複製 HEX 色碼來使用。

曾經產生的顏色都會被保存在網頁頂端，所以就算三心二意也不用擔心會錯過先前出現過的那個感覺還不錯但好像還是少了點什麼的顏色唷！相信有選擇困難的朋友都知道這種感覺吧！XD 它的功能就是這麼單純，應該可以成為設計人員的好幫手之一，經常在選色地獄的朋友們，快快加入收藏吧！

網站名稱：Random Color 網站網址：https://randomcolor.design/

網頁畫面：

開啟網頁即會隨機產生一個顏色，喜歡就可以點擊「Copy Color」複製色碼使用，或者點擊「Change Color」換另一個顏色。





曾經產出過的顏色都會被列在上方，點擊色塊即可複製單一色碼，點擊右上角的「Copy All Color」則可複製所有的色碼。