超應景！「聖誕溜冰場動態壁紙」就像走入夢幻的童話故事場景，多款背景、人物可選擇！

十二月份即將迎來的就是歡樂的聖誕節，若想讓自己可以沉浸在過節的氣氛當中，可以考慮將手機桌布來做點變化。

本篇想要帶給大家的是「聖誕溜冰場動態壁紙」，，

與過去介紹過的聖誕節動態桌布風格不太一樣，它是以溜冰為主題，切換到桌面的時候，除了可以看到不斷輕輕落下的雪花外，還能看到各種不同的人物穿著冰刀在場景中來回滑動，既能感受到過節的氛圍，也有些趣味的成份在其中。

這款動態桌在 App 裡提供了 9 種不同的場景可選擇，無論是喜歡明亮的白天還是浪漫的夜晚，喜歡白雪皚皚還是閃爍的極光，在這裡都可以找到如童話一般的場景。另外在人物的部份則有 8 組可選擇，有搞笑的也有正經八百的，古典的、現代的通通都有。

選擇好喜歡的組合後就可以直接套用到主畫面及鎖定畫面，雪花是基本的配備，人物則會隨機在場景中出現，還可以自由調整人物溜冰的速度唷！整體的感覺很不錯，提供給各位參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：聖誕溜冰場動態壁紙 軟體語言：繁體中文 開發人員：7art Studio 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「聖誕溜冰場動態壁紙」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後就可以預覽動態桌布的效果，點擊右上角的「齒輪」進入設定，就可以更換不同的「背景圖片」以及「人物」。





背景及人物都有多款可以選擇，找到喜歡的就可以點擊右上角的「✓」確定選取，不過其中也有一些是需要付費才能使用的，會在右上角顯示「購物車」。









「Movement speed」可調整人物溜冰的速度。





完成設定後，點擊「設定桌布」就可以選擇要單純使用在主螢幕或連同鎖定螢幕一起套用。