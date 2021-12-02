Christmas Emoji Timer 聖誕表情符號沙漏計時器

對於時間概念尚未建立完全的年幼小朋友來說，＂再玩 5 分鐘＂、＂再 10 分鐘就要回家＂之類的時間描述是不具意義的，他們根本無法理解那是多久，，

不過如果拿個沙漏給他們，也許就會簡單得多。

「Christmas Emoji Timer」就是一款為兒童所設計的計時器工具，以沙漏將時間可視化的特色為基礎，用聖誕節風格的 Emoji 表情符號來取代沙子，當計時器啟動後，就會在畫面中用一大堆與聖誕節相關的表情符號來呈現時間累積的狀態，當整個畫面都被表情符號給填滿時，就代表著時間快到了。

當時間到時，還會播放聖誕節歌曲做為提醒鈴聲，內建有 14 首音樂可選擇，都是十分歡樂的音樂，並可設定鈴聲要播放的時長，最短 5 秒，最長 5 分鐘，也可以選擇 Nonstop 一口氣給它聽個夠唷！

下回就試試看與小朋友們約定，當手機畫面被表情符號填滿的時候，就去完成該完成的事吧！也許效果會很不錯哦！（還是……其實這個想法太天真了呢？🤣）

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Christmas Emoji Timer 軟體語言：英文 開發人員：Kiwake inc 官方網站：http://kiwake.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Christmas Emoji Timer」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，先設定要需要的時間後，按下「Start」。畫面上方就會開始陸續掉下各式各樣的表情符號。





點擊一下畫面就可以看到剩餘的時間，也可以重設或暫停計時。隨著時間過去，畫面上的表情符號就會越來越多。





當畫面被擠得越來越滿後，就代表時間即將結束。當時間結束時就會播放音樂鈴聲，並顯示如右圖畫面。點擊「Cancel」即可回到一開始的畫面。





在首頁右上角可點入設定選單，「Sound」裡就有十多首的音樂可選擇，點擊可試聽。「Ring duration」可設定音樂播放的時長。