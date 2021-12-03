[限時免費] 2 Players 1 Device 可以一起玩的 8 款雙人小遊戲

在餐廳裡等待餐點或是在長長的排隊人群中，等待的時間總是令人有點小焦慮嗎？這時候比起與家人朋友各滑各的手機，不如一起玩點小遊戲，，

「2 Players 1 Device」這款 App 就提供了 8 款可以兩人一起玩的迷你遊戲，每回合都不需要花費很多的時間，快節奏的進行，可以很快的開始，也可以隨時的結束。

8 款遊戲中大部份都是比速度的，另外還有幾個是比記憶力的，當然還有比數學運算或是像桌上曲棍球、井字遊戲這種比較經典的雙人遊戲，不像解謎遊戲需要花費太多的腦力，玩法直接可以快速上手，在任何需要等待的時刻，都可以隨時的玩上幾場。

不過因為是英文介面，其中有幾個遊戲需要有一點基本的英文程度才能玩，像是分辨對錯、記住順序等遊戲，對於還沒學過英文或初學者來說就比較不適合玩囉！提供給大家參考。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：2 Players 1 Device 軟體語言：英文 開發人員：Anthony Harvey 官方網站：https://anthonyharveyapps.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「2 Players 1 Device」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

打開 App 後就可以看到遊戲列表，左右滑動可切換不同的遊戲，下方都會有簡介可以參考。









下面就來看其中幾個遊戲的實際進行畫面，第一款遊戲是找出不同的項目，在三個選項中，會有一個與其它兩個不同，在時間內找出越多的人就能獲勝囉！





下面這個遊戲是兩人要點擊「綠色」按鈕，將炸彈推向對方，每點按一次，「綠色」按鈕就可能會變換位置，讓炸彈在接近對方的位置爆炸就贏了。





還有桌上曲棍球以及比算術能力。





不過其中有一些就需要有些英文能力才能玩，像是下方這兩種，記憶工具出現的順序，以及需分辨題目對錯的遊戲，看不懂題目就沒辦法玩了。