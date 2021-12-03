[限時免費] 2 Players 1 Device 可以一起玩的 8 款雙人小遊戲

       

在餐廳裡等待餐點或是在長長的排隊人群中，等待的時間總是令人有點小焦慮嗎？這時候比起與家人朋友各滑各的手機，不如一起玩點小遊戲，，

「2 Players 1 Device」這款 App 就提供了 8 款可以兩人一起玩的迷你遊戲，每回合都不需要花費很多的時間，快節奏的進行，可以很快的開始，也可以隨時的結束。

8 款遊戲中大部份都是比速度的，另外還有幾個是比記憶力的，當然還有比數學運算或是像桌上曲棍球、井字遊戲這種比較經典的雙人遊戲，不像解謎遊戲需要花費太多的腦力，玩法直接可以快速上手，在任何需要等待的時刻，都可以隨時的玩上幾場。

不過因為是英文介面，其中有幾個遊戲需要有一點基本的英文程度才能玩，像是分辨對錯、記住順序等遊戲，對於還沒學過英文或初學者來說就比較不適合玩囉！提供給大家參考。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：2 Players 1 Device
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Anthony Harvey
  • 官方網站：https://anthonyharveyapps.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「2 Players 1 Device」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    打開 App 後就可以看到遊戲列表，左右滑動可切換不同的遊戲，下方都會有簡介可以參考。



    下面就來看其中幾個遊戲的實際進行畫面，第一款遊戲是找出不同的項目，在三個選項中，會有一個與其它兩個不同，在時間內找出越多的人就能獲勝囉！



    下面這個遊戲是兩人要點擊「綠色」按鈕，將炸彈推向對方，每點按一次，「綠色」按鈕就可能會變換位置，讓炸彈在接近對方的位置爆炸就贏了。



    還有桌上曲棍球以及比算術能力。



    不過其中有一些就需要有些英文能力才能玩，像是下方這兩種，記憶工具出現的順序，以及需分辨題目對錯的遊戲，看不懂題目就沒辦法玩了。

    最後更新：12-03, 2021 上午 11:35

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。