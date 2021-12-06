AI 去背效果超驚人！「Background Eraser」去背、合成有夠簡單！

       

幫照片去背的工具，已經介紹過不少，有線上服務也有手機 App，，

即使不會使用像 Photoshop 的修圖軟體，也都能輕鬆的進行照片去背、合成的動作。本篇要介紹的「Background Eraser」是一款提供 Android 手機下載使手的去背工具，使用方法一樣超極簡單，任何人都可以快速上手。

其提供的 AI 自動去背模式，有著多場景精準識別的能力，可辨識出人物、動物、植物、動漫卡通角色等，只需要將照片或圖片選入，數秒內就能輕鬆去背，幾乎不需要再依靠手動調整，效果近乎完美。

去背後可直接保存為透明背景的 PNG 圖檔，也可以再加入單色背景或其它的照片進行合成，不過程式裡沒有針對去背後的影像提供相關的編輯功能，如果背景照片與去背的物件色調、環境光線相差太多，合成的效果就會沒麼自然，這是比較可惜的地方。

如果 AI 去背的效果不甚滿意或有其它影像的裁切需求，程式也有提供手動模式、形狀模式，可以自由圈選想要裁切的範圍或形狀，對於裁切後的邊緣也能進行優化，無論是手動或自動去背效果都相當不錯，有去背需求的朋友可以參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Background Eraser
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：InShot Inc.
  • 官方網站：https://inshot.app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Background Eraser」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    點擊下方的「+」從相簿選取想要去背的照片或圖片。



    AI 就會自動進行去背，速度相當快。如果是要自己手動去背或裁切形狀的話，可點擊上方的「還原」按鈕，即可恢復成原圖狀態，再使用下方的工具手動或形狀裁切。



    還有修復、橡皮擦、魔法棒及優化邊緣等工具可以使用，初次點擊功能都會有相關的使用說明。



    去背後，點擊右上角的「→」進入下一步，這邊就可以調整畫布的大小、加入其它的背景或文字。如果要保存透明背景，直接按下「保存」即可。



    點入「背景」可加入其它的照片做為背景，可自由縮放去背物件的大小、旋轉角度與調整位置。也可以使用後方其它的單色背景。



    完成所有的調整後，就可以點擊「保存」將圖片儲存到相簿中。

    最後更新：12-06, 2021 上午 11:24

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。