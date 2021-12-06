AI 去背效果超驚人！「Background Eraser」去背、合成有夠簡單！

幫照片去背的工具，已經介紹過不少，有線上服務也有手機 App，，

即使不會使用像 Photoshop 的修圖軟體，也都能輕鬆的進行照片去背、合成的動作。本篇要介紹的「Background Eraser」是一款提供 Android 手機下載使手的去背工具，使用方法一樣超極簡單，任何人都可以快速上手。

其提供的 AI 自動去背模式，有著多場景精準識別的能力，可辨識出人物、動物、植物、動漫卡通角色等，只需要將照片或圖片選入，數秒內就能輕鬆去背，幾乎不需要再依靠手動調整，效果近乎完美。

去背後可直接保存為透明背景的 PNG 圖檔，也可以再加入單色背景或其它的照片進行合成，不過程式裡沒有針對去背後的影像提供相關的編輯功能，如果背景照片與去背的物件色調、環境光線相差太多，合成的效果就會沒麼自然，這是比較可惜的地方。

如果 AI 去背的效果不甚滿意或有其它影像的裁切需求，程式也有提供手動模式、形狀模式，可以自由圈選想要裁切的範圍或形狀，對於裁切後的邊緣也能進行優化，無論是手動或自動去背效果都相當不錯，有去背需求的朋友可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Background Eraser 軟體語言：繁體中文 開發人員：InShot Inc. 官方網站：https://inshot.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Background Eraser」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

點擊下方的「+」從相簿選取想要去背的照片或圖片。





AI 就會自動進行去背，速度相當快。如果是要自己手動去背或裁切形狀的話，可點擊上方的「還原」按鈕，即可恢復成原圖狀態，再使用下方的工具手動或形狀裁切。









還有修復、橡皮擦、魔法棒及優化邊緣等工具可以使用，初次點擊功能都會有相關的使用說明。









去背後，點擊右上角的「→」進入下一步，這邊就可以調整畫布的大小、加入其它的背景或文字。如果要保存透明背景，直接按下「保存」即可。









點入「背景」可加入其它的照片做為背景，可自由縮放去背物件的大小、旋轉角度與調整位置。也可以使用後方其它的單色背景。





完成所有的調整後，就可以點擊「保存」將圖片儲存到相簿中。