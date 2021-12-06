Minesweeper 風格時尚、直覺好操作的經典踩地雷遊戲

踩地雷真的是一款簡單又耐玩的好遊戲，一個不小心時間就被偷走了！如果你也喜歡玩，可以來看看這款極簡又時尚的「Minesweeper」，，

改良版的掃地雷遊戲。

「Minesweeper」的玩法沒有太大的變化，只是多了更多的難度級別以及好看的介面，從初學者、簡單、中等、困難、Huge 到 Extreme 共有 5 種難度可以選擇，無論是需要重建自信還是挑戰極限的玩家都可以找到適合自己的難度。

提供多種不同的配色組合，明亮、深色系都有，在遊戲當中都可以直接做調整，不需要另外跳出才能設定。操作方面也相當的直覺，可以設定單擊、長按分別要放置的圖示，點擊數字則可以自動判斷開啟其餘的格數，操作相當順暢唷！喜歡踩地雷的朋友，一定要載起來啊！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Minesweeper 軟體語言：英文 開發人員：Dustland Design 官方網站：https://dustland.ee/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Minesweeper」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，預設是初學者等級，可點擊「Beginner」左右兩側的箭頭調整難度，再按下「New Game」即可準備開始。點擊任一處就能開始遊戲，如果運氣好點到地雷，就只能再重新點一次囉！





若幸運點到空格就可以開始，預設點擊可開啟格子，長按則可放置旗子標示地雷。在下方可依操作習慣來切換，如果怕會不小心點到炸彈，就可以切換成單擊時放置旗子。





找出有的地雷就可以過關囉！同時也會記錄過關所花費的時間。





任何時候都可以點擊右上角的「調色盤」切換遊戲盤的顏色組合。





不小心點到地雷的話，就 Game over 啦～可再次重新挑戰。