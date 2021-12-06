[限時免費] Website Translator for Safari 網頁翻譯工具

       

「Website Translator for Safari」是專為 Safari 瀏覽器設計的擴充套件，讓使用者在瀏覽網頁時，可以隨時翻譯網頁語言，，

支援的語言包含中文、英文、日文、韓文、法文、德文、西班牙文、俄文等 108 種，使用方式非常的簡單，只需要先給予所需的權限，就能在瀏覽網頁時輕鬆使用。

另外還有提供自動翻譯的功能，可自動辨別當前瀏覽的網頁語言，若非預設翻譯的語言，即會在網頁頂端出現翻譯按鈕，可一鍵快速翻譯，操作相當簡單！不過唯一比較可惜的地方，就是中文的部份目前僅支援簡體中文囉！有網頁翻譯需求的朋友，可以參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Website Translator for Safari
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：APPNATION YAZILIM HIZMETLERI TICARET LIMITED SIRKETI
  • 官方網站：https://appnation.co/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 15.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Website Translator for Safari」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    使用方法：

    第1步 下載安裝後開啟程式，這邊就有很清楚的設定說明。或者也可以跟著本文一起了解如何啟用。安裝後開啟 Safari 瀏覽器，點擊網址列左側的「大小」按鈕展開選單，再點入「管理延伸功能」。



    第2步 接著將「Translate for Safari」右側的開關打開，按下「完成」。然後，在選單中點擊「Translate for Safari」。



    第3步 接著需允許相關的使用權限。為了日後方便使用，可選擇「永遠允許」及「一律在每個網站允許」，當然也可以視個人的使用習慣來做設定。



    第4步 完成設定後，在「Language」後方下拉選單中，選擇想要翻譯的語言，再按下「Translate This Page」即可看到網頁翻譯的結果。



    第5步 如果希望更方便使用的話，可將「Detect pages for translation」功能開啟。之後若遇到非所選的語言網頁，上方就會出現一個「Translate」按鈕，按下後就會自動翻譯網頁了。

    最後更新：12-06, 2021 下午 4:03

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