Color Trouble 漸層調色大挑戰！你有對色彩敏感的火眼金睛嗎？

       

如果一個人只要聽到某個聲音就能立即知道它的音高、音名，我們可以說他有絕對音感，那麼在色彩方面會應該也有類似的絕對色感能力吧！想測試自己對顏色的敏感度有多高嗎？可以到「Color Trouble」來試試。

「Color Trouble」是一個有趣的線上色感測試遊戲，，

每個關卡會有一個目標漸層色塊，玩家們需使用兩個 RGB 的調色器，分別調出左右兩側的顏色，越接近目標，分數越高，不過總和分數必須超過 90 分才可過關。若其中一個顏色數值與目標完全吻合，就可以獲得一顆星，要拿到 6 顆星真的是相當困難的事。

在遊戲中所獲得的分數、星數還有累積挑戰的關卡數都可以與所有的玩家進行排名賽，原本想說拿 100 分、6 顆星根本痴心妄想，但到排行榜一看，有絕對色感的大有人在！關卡數排行榜上的第一名更是玩了 750 關，整個就是難以超越的存在啊～有興趣的朋友也來挑戰看看吧！

 
  • 網站名稱：Color Trouble
  • 網站網址：https://gradient-match-10334491.firebaseapp.com/
    •  

    網頁畫面：

    可以選擇使用 Facebook 帳號登入，或是以訪客身份進入。



    若選擇以訪客身份進入，還是可以設定自己想要的名稱，然後按下「Play」。



    接著會有簡單的遊戲介紹，可點擊「Skip」跳過，或向左滑動看完說明。



    正式進入主畫面後，點擊中間的按鈕即可挑戰 LEVEL 1。以上方的漸層色塊為目標，使用下方左右兩側的 RGB 調色器，分別調出接近的顏色。



    調來調去之後，若覺得應該差不多了，就可以按下「Match」看看成果。沒有超過 90 分就算挑戰失敗，按下「Try Again」再繼續調整。



    若能拿到超過 90 分即可過關，依分數高低可獲得 $ 獎勵。在下方還能看到每一個顏色與目標的差距，如果有一項完全符合即可獲得星數。



    在調色當中，可花費 $100 確認一下目前的分數。



    在主畫面點擊「Leaderboards」就可以查看關卡數與分數排行榜，看看那些前排名的玩家根本難以超越啊啊啊啊～

    最後更新：12-07, 2021 上午 11:40

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